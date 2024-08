OAB SP realiza 1ª Conferência Estadual de Direito & Agronegócio

Considerada a capital brasileira do agronegócio, a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, recebeu nos dias 20 e 21 de agosto a 1ª Conferência Estadual de Direito & Agronegócio. Com cerca de 1,5 mil pessoas inscritas, o evento reuniu lideranças, autoridades e especialistas para debater temas como contratos agrários, tributação, direito ambiental, uso de tecnologias, entre outros.

Segundo o Ministério da Agricultura, somente no primeiro semestre deste ano, o agro foi responsável por 49,2% das exportações do País, gerando receita de US$ 82,39 bilhões (cerca de R$ 453 bilhões). Esse número tão expressivo comprova sua relevância, motivando os produtores rurais a buscar ainda mais crescimento e lucratividade. A soja liderou o ranking, correspondendo a 40,7% dos produtos enviados para outros países pelo agro, que é seguido pelo setor de carnes (14,3%) e pelo complexo sucroalcooleiro (11,2%).

No entanto, a expansão dos negócios passa por diferentes barreiras a ser ultrapassadas, principalmente relacionadas à proteção ambiental. Há uma enorme e complexa rede de leis e regulamentos que demandam assessoria especializada.

A OAB São Paulo promoveu o evento, incentivando advogados e advogadas paulistas, que representam 1/3 da força de trabalho de território nacional, a buscar oportunidades em meio aos desafios.

“Se São Paulo é essa potência no agronegócio, nós temos também que ser referência no Direito do agronegócio, nicho tão rico e tão específico. Eu tenho absoluta convicção de que nós podemos e devemos ser referência para todo o Brasil na produção de conhecimento técnico e jurídico, para lidar com todos os desafios que o agronegócio nos impõe”, diz Patricia Vanzolini, presidente da OAB SP.

Desafios não faltam. O rápido crescimento do agronegócio abriu novos campos de atuação e expandiu outros. “Nós criamos na OAB um Observatório de Novos Mercados. Depois de 2 anos estudando e observando os mercados, uma pesquisa concluiu que são 3 as grandes áreas mais promissoras para a advocacia na próxima década: tecnologia, meio ambiente e agronegócio”, relata o vice-presidente da OAB SP, Leonardo Sica.

O agro tem uma transversalidade que acaba envolvendo ambos os temas, essenciais para que o setor seja sustentável e produtivo. Por isso, ganharam destaque no evento.

Meio ambiente e agro

É urgente que países do mundo todo lancem mão de ações que minimizem os impactos ambientais. A vantagem do Brasil é ter uma matriz energética limpa, baseada em hidrelétricas e no constante crescimento de energia eólica, solar e biogás. Por outro lado, o desmatamento observado nos últimos anos, legal ou não, atraiu olhares do mundo quanto às práticas do agronegócio no País.

Nesse contexto, é crescente a demanda por profissionais do Direito que estejam aptos a ajudar os produtores rurais a expandir seus negócios, porém com sustentabilidade. Há atualmente questões relacionadas a propriedade de terras, aplicação do código florestal, marco temporal de terras indígenas, entre outras.

Os advogados têm o desafio de garantir segurança jurídica aos seus clientes, solucionando quaisquer conflitos e fazendo com que cumpram a legislação ambiental, utilizando recursos da terra com responsabilidade, protegendo a natureza.

Com o avanço da implementação das diretrizes de ESG, é esperado que o governo lance cada vez mais benefícios e incentivos tributários para quem adotar práticas sustentáveis em suas operações.

Um grande exemplo é o Guia Prático de Finanças Sustentáveis no Agro, iniciativa do Pacto Global da ONU para engajar empresas e organizações a diminuir suas pegadas de carbono. A plataforma está conectada ao Sistema Nacional de Crédito Rural do Banco Central, apoiando quem apresenta práticas sustentáveis elegíveis.

Mais de 300 pessoas estiveram presentes no painel de abertura, no auditório principal do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping

Tecnologia e agro

Outro tema tratado com destaque na Conferência foi a tecnologia no agro, presente em todas as etapas, desde a produção de matéria-prima até um produto químico de alta complexidade. A produtividade vem sendo completamente transformada por inovações como máquinas autônomas, drones e sensoriamento remoto, IoT, big data para melhorar a produtividade, robótica, biotecnologia, como sementes geneticamente modificadas e resistentes a pragas, blockchain para a rastreabilidade e transparência na cadeia de suprimentos, além de uma revolução da inteligência artificial generativa.

Porém, essa agilidade não acompanha o mesmo ritmo das regulamentações. O uso de várias delas traz consequências jurídicas onde não há leis estabelecidas, quanto a responsabilidade por falhas, padrões tecnológicos, proteção à fauna silvestre, proteção de dados, patentes, licenciamento ambiental, entre outros. São temas inimagináveis 30 anos atrás, que abrem portas para a construção de regulamentações no agronegócio, para que os produtores usufruam de seus benefícios sem riscos e prejuízos.

“A exemplo do agro, estamos nos fiando na tecnologia para nos transformar. A mesma revolução que vemos no agro é a revolução administrativa e tecnológica que vemos na Ordem. Enquanto o agro se renova e usa agricultura de precisão, usa dados para conseguir se manter competitivo e se manter sustentável, a OAB utiliza a tecnologia, utiliza sistemas para se manter eficiente e para se manter conectada com a advocacia”, diz Daniela Magalhães, secretária-geral da OAB SP.

Novas oportunidades

O evento ainda abordou diversas outras áreas que carecem de profissionais qualificados para lidar com seus desafios: o comércio internacional demanda a elaboração e revisão de contratos para garantir transações justas, de acordo com regulamentos internacionais; a área fiscal e tributária precisa de estratégias que minimizem encargos, maximizem retorno financeiro e assegurem a conformidade com as obrigações fiscais; elaboração de contratos agrários, para que sejam seguidos à risca; planejamento sucessório, com auxílio na divisão de patrimônios, evitando conflitos, além de muitas outras questões que estão por vir.

Responsável por cerca de 24% do nosso PIB, o agro é uma atividade que coloca o Brasil em evidência no mundo e conta com o auxílio do Direito para que possa seguir trazendo resultados para a nossa economia.

“Já estou convidando todos vocês para a II Conferência Estadual de Direito & Agronegócio a ser realizada no ano de 2025. Nós precisamos efetivamente desse retorno para que possamos aperfeiçoar e ampliar esta conferência da OAB SP. A advocacia unida é praticamente imbatível. Nós somos protagonistas de todos os setores da produtividade, da política e é assim que tem que ser”, encerra Alexandre Nuti, presidente da OAB Ribeirão Preto.

Todos os painéis estão disponíveis na íntegra no YouTube da OAB SP.