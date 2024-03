Oferta de ações do Grupo Pão de Açúcar marca saída do Casino do controle da varejista

A oferta de ações (follow-on) do Grupo Pão de Açúcar (GPA) sacramenta a saída do Casino do controle da sociedade com a varejista brasileira. Os franceses passarão a ter 22,5% do capital da companhia após o aumento de capital do GPA de R$ 704 milhões, anunciado nesta quarta-feira, 13. Anteriormente, a participação era de 40,9%.

A operação teve desafios importantes, devido ao momento complicado que passa o varejo brasileiro e o GPA em particular, que vem tentando melhorar sua estrutura de capital. A oferta subsequente não alcançou a totalidade das ações do lote extra. Foram vendidos 140 milhões do lote base e mais 80 milhões (57%) do extra. A colocação foi precificada em R$ 3,20 por ação, um desconto de 4% em relação ao fechamento de quarta-feira, 13. Isso após ter sido adiada, pois a ideia inicial era fazer a operação em janeiro.

Um dos maiores compradores individuais do papel, de acordo com pessoas a par das negociações, foi o executivo Ronaldo Iabrudi, que já foi presidente do GPA e também participou no conselho do grupo, com uma ordem perto de R$ 100 milhões. Ele deve ficar com aproximadamente 5,5% do capital total, o maior acionista pessoa física da companhia.

Grupo Pão de Açúcar estava sob controle do grupo francês Casino Foto: Sérgio Castro / Estadão

Na avaliação de Iago Souza, analista da Genial Investimentos, a oferta trouxe boas sinalizações. “O ex-CEO voltando com cerca de 5% de participação me parece um voto de confiança à nova gestão”, afirma o analista.

Novo conselho

O GPA tem definido, desde dezembro de 2023, que fará a eleição de novo conselho de administração (CA) 30 dias após a liquidação da oferta. A composição futura tem como grande novidade a presença de apenas dois representantes do Casino — serão eles Christophe Hidalgo, que já está no board, e Philippe Alarcon.

Eleazar de Carvalho, Luiz Augusto de Castro Neves e Renan Bergmann seguem, o último sendo alçado ao cargo de presidente do CA. Marcelo Pimentel permanece como representante da administração da empresa e três novos independentes entrarão: José Gutierrez, Márcia de Melo e Rachel Maia.