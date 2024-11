Quais os negócios da Vinci Partners, a nova dona do Outback no Brasil?

A gestora brasileira Vinci Partners, que possui mais de R$ 69 bilhões de patrimônio sob gestão, anunciou na última sexta-feira, 8, a compra de 67% da operação brasileira da Bloomin’ Brands, dona do Outback.

A transação, avaliada em R$ 1,4 bilhão (US$ 243 milhões), deverá ser concluída antes do fim do ano. Além do Outback, que tem 174 unidades no País, a operação da Bloomin' Brands no Brasil ainda conta com a marca Abbraccio (17 unidades) e Aussie (2 unidades). A venda do Outback Brasil já vinha sendo negociada desde 2019, quando a empresa contratou o Bank of America para assessorar a transação.

Na indústria de alimentação, a Vinci já investiu em marcas como Burger King e possui participação na operação da Domino’s no Brasil, além de uma fatia da Camarão Camarada. A gestora está também presente em empresas de diversos setores, como saúde, telecomunicações, serviços financeiros, cosméticos e varejo. Confira a seguir quais os negócios da Vinci Partners.

Domino’s

Em 2018, a Vinci comprou por cerca de R$ 300 milhões a operação brasileira das franquia e as lojas da Domino’s no Brasil. Antes, ela pertencia ao Grupo Trigo, holding carioca que tem como controladora a marca Spoletto e China in Box.

A operação foi o primeiro investimento do Vinci Partners III, fundo de private equity que tem R$ 3 bilhões investidos nos setores de alimentação, saúde, telecomunicações e serviços financeiros. Na época, a estratégia era repetir o sucesso que a companhia teve com seu investimento no Burger King Brasil.

A empresa hoje tem cerca de 250 lojas em todo o Brasil e conta com uma operação verticalizada de suprimentos, que inclui uma fábrica de massas e uma distribuidora.

Camarada Camarão

A gestora é sócia da rede. Em 2019, através do fundo de investimento em participações Nordeste III, a gestora entrou no negócio do grupo pernambucano Drumattos e tem financiado o desenvolvimento da marca, que conta 21 unidades pelo País.

Nos últimos anos, a Camarada Camarão se expandiu para São Paulo com restaurantes em Campinas, São Caetano do Sul, Santo André e capital.

Le Biscuit e Casa & Vídeo

Fundada em Feira de Santana, a rede varejista baiana Le Biscuit tem participação da Vinci desde 2012 Foto: Alex Silva/Estadão

Desde 2012, a gestora possui participação na rede varejista baiana Le Biscuit e ajudou a companhia a expandir suas operações nas regiões Norte e Nordeste, em mais de 100 lojas próprias. Em abril de 2023, a varejista se fundiu à rede Casa & Vídeo, criando o Grupo CVLB.

Atualmente, elas atendem 35 milhões de clientes por ano no e-commerce e possui quase 400 lojas em 15 estados brasileiros.

Evino

No segmento de varejo especializado, a gestora possui participação no Vissímo Group, holding que detém as marcas Evino e Grand Cru, ambas especializadas em vinho.

A Evino é um dos principais e-commerce de vinhos da América Latina. Já a Grand Cru trabalha com importação e distribuição de vinhos premium no País. Em 2021, as marcas tinham cerca de 7% do mercado de vinhos importados no País, sendo a terceira maior importadora em operação.

Vitru

Com mais de 700 mil estudantes e 981 centros de ensino em todo o País, a Vitru é controladora de marcas como Uniasselvi e UniCesumar.

A companhia fez seu IPO em 2020 na bolsa americana Nasdaq e, em junho deste ano, migrou suas ações para a B3, a bolsa brasileira. A Vinci investe na empresa, que é uma das líderes em educação à distância, desde 2016.

Catarinense Vitru fez um dos maiores movimentos do setor de educação ao comprar a cobiçada UniCesumar. Foto: UniCesumar - 23/8/2021

Agibank

Em setembro de 2020, o Agibank, banco digital especializado em crédito consignado, anunciou a Vinci Partners como novo sócio do banco. A operação custou R$ 400 milhões e deu participação minoritária à gestora de recursos.

Focado nas classes C e D, o Agibank tem 3,2 milhões de clientes ativos e registrou lucro líquido no segundo trimestre de 2024 de R$ 225 milhões, crescimento de 154,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Farmax

Em 2021, a gestora anunciou a compra da Farmax, empresa brasileira de cosméticos e suplementos alimentares criada há mais de 40 anos.

A empresa tem 450 produtos em seu catálogo e uma rede de distribuição nacional, além de contar com duas fábricas, uma em Divinópolis (MG) e outra em Piracicaba (SP). A transação foi o quinto investimento do fundo VCP III, resultando em uma alocação bruta acumulada de 61,3% do capital.

Grupo Cura

Na área de saúde, a Vinci possui investimentos no Grupo Cura, especializado em medicina diagnóstica. Adquirida em 2018, a empresa está presente em quatro Estados e tem um total de 30 operações em todo País. Em 2019, se fundiu com o Grupo Mérya.

ViV Saúde Mental e Emocional

Por meio do fundo VCP III, a Vinci possui participação no grupo ViV Saúde Mental e Emocional, que atua com atendimento de emergência, redes de hospitais e serviços residenciais terapêuticos para tratamento de doenças psiquiátricas e dependência química em Estados das Regiões Sul e Sudeste.

Vero

Operadora nascida em 2019 da integração de provedores liderada pelo fundo Vinci, a empresa está presente em 425 cidades e atende 1,3 milhões de clientes oferecendo internet banda larga.

Negócios passados

Com mais de R$ 8 bilhões sob gestão alocados em Private Equity no Brasil, a Vinci já possuiu participação em outras empresas, como Burger King (2011-2023), Unidas (2011-2016) e as concessionárias Equatorial Energia (2006–2015) e Light (2006-2011).