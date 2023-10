Roche compra Telavant, desenvolvedora de remédios para doenças intestinais, por US$ 7,1 bilhões

A empresa suíça Roche concordou em comprar a Telavant Holdings, empresa que desenvolve um tratamento para doenças intestinais, num acordo que é avaliado em mais de US$ 7,1 bilhões (R$ 35 bilhões). A Telavant é propriedade conjunta da empresa de biotecnologia Roivant (75%), também suíça, e da Pfizer (25%), sediada nos EUA.

A gigante farmacêutica disse nesta segunda-feira, 23, que pagaria o valor adiantado pela empresa e faria um pagamento de curto prazo de US$ 150 milhões. A Roche disse que o acordo lhe dá direitos para comercializar nos EUA e no Japão o medicamento experimental RVT-3101 da Telavant, que se mostrou promissor para doenças inflamatórias intestinais e pode ter potencial em outras indicações.

O RVT-3101 é um protocolo de medicação experimental para doenças inflamatórias intestinais, incluindo colite ulcerativa e doença de Crohn. Essas doenças afetam cerca de oito milhões de pessoas em todo o mundo, e 80% dos pacientes não alcançam uma “remissão duradoura”, disse a empresa em comunicado.

O anticorpo em estudo, que tem como alvo tanto a inflamação quanto a fibrose, poderia ser usado potencialmente para “muitas outras doenças”, acrescentou.

Roche comprou Telavant, em negociação gigante na indústria farmacêutica Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann

Após a aquisição, a Roche quer começar a trabalhar em estudos de fase 3 “o mais rápido possível”. Esse estágio mede a eficácia de um tratamento e busca determinar com precisão seus efeitos adversos. Ao final do acordo, o grupo suíço, líder mundial em oncologia, também terá a opção de colaborar com a Pfizer no desenvolvimento de um tratamento em estágio inicial de testes clínicos.

De acordo com Stefan Schneider, analista da Vontobel, se os testes de fase 2 confirmarem os dados, o RVT-3101 poderá se tornar um “blockbuster” — medicamentos que ultrapassam US$ 1 bilhão em faturamento — já que a necessidade médica é “alta” para essas doenças intestinais.

Ele disse que o acordo é “tranquilizador” para as perspectivas de crescimento da Roche. A farmacêutica divulgou os números das vendas dos últimos nove meses na semana passada e alguns analistas observaram que o grupo suíço precisa fortalecer sua divisão de pesquisa e desenvolvimento, fundamental seu crescimento. No ano passado, a Roche sofreu um revés em seu trabalho com o Alzheimer, que atingiu sua divisão de pesquisa./Dow Jones Newswires e AFP