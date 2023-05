Sinqia desacelera e lucra R$ 681 mil no primeiro trimestre

A Sinqia, provedora de tecnologia para o setor financeiro, desacelerou o ritmo de crescimento e reportou lucro líquido de R$ 681 mil no primeiro trimestre de 2023. A cifra representa um recuo de 86,1% em relação aos R$ 4,9 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Na mesma base de comparação, o lucro líquido recorrente registrou uma variação menos expressiva de -2,1%, cedendo de R$ 13,4 milhões para R$ 13,1 milhões. Na visão da empresa, o lucro líquido foi impactado pela velocidade de crescimento da Sinqia, principalmente, via aquisições.

“Viemos crescendo a operação e isso reflete nos efeitos extraordinários, que são os pagamentos feitos às empresas adquiridas, assim como a amortização que demora de cinco a sete anos para concluir pagamentos e ter uma maturação do resultado”, diz o diretor de relações com investidores da Sinqia, Emerson Faria, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Apesar da queda do lucro, outros indicadores importantes do negócio tiveram crescimento de dois dígitos. O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), por sua vez, alcançou R$ 43,8 milhões, alta de 20,9% em relação aos primeiros três meses de 2022, resultando numa margem de lucro de 26,7%. Já a receita líquida de R$ 164,2 milhões no primeiro trimestre deste ano teve alta de 18,3% em relação ao mesmo trimestre no ano anterior, com Software crescendo 19,8% e Serviços 10,0% no mesmo comparativo. O executivo ressalta que esses resultados refletem as iniciativas para alavancar o crescimento orgânico e melhorar a eficiência.

A trajetória da empresa de tecnologia financeira é marcada por um crescimento forte ao longo dos anos. Desde a abertura do capital, em 2013, a companhia avalia que seu crescimento foi impulsionado por uma série de aquisições que multiplicaram sua receita por 13. Nesse trajeto, o diretor calcula que nos últimos 17 anos, a empresa somou 24 aquisições e que até agora conta com um portfólio com mais de 100 produtos e 974 clientes.

Agora, a companhia que tem sede na Rua Bela Cintra, em SP, busca vender sua variedade de produtos financeiros para os clientes que já usam alguma de suas soluções. Hoje, a companhia tem entre seus clientes oito dos dez maiores bancos do País. O crescimento ôrgânico, portanto, passa a ter maior participação e as aquisições, apesar de não pararem, se tornarão mais estratégicas e pontuais.