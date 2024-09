Turismo de longevidade: Novo cruzeiro de luxo tem até terapia com células-tronco

Imagine isso: Você está em um cruzeiro, contemplando o azul brilhante do Mar Mediterrâneo. Então, em vez de se acomodar em uma espreguiçadeira com um martini e uma porção de batatas fritas, você se dirige a uma estação de soro para um tratamento com células-tronco, seguido de um pouco de botox rápido e uma refeição saudável, cultivada na fazenda orgânica movida a energia solar do navio.

Esse é apenas um trecho do que acontece em um cruzeiro de bem-estar do Storylines, tudo em nome do turismo de longevidade - um setor de rápido crescimento do setor de bem-estar de US$ 5,6 trilhões.

De férias, uma hóspede recebe infusão intravenosa no resort de bem-estar Six Senses Ibiza; mercado de turismo de longevidade se expande rapidamente. Foto: Six Senses Ibiza RoseBar/Divulgação

PUBLICIDADE Esse novo toque nas viagens “nasceu de um poderoso questionamento do modelo centenário de férias - o excesso. Muita comida e bebida e muito pouco sono em destinos lotados de turistas”, disse Beth McGroarty, vice-presidente de pesquisa do Global Wellness Institute, uma organização sem fins lucrativos, à Fortune. “Era um clichê porque era verdade: As pessoas voltavam se sentindo pior do que quando saíram.” A Storylines se autodenomina a “zona azul no mar”, capitalizando o desejo dos consumidores de viajar para se tornar mais saudável e viver mais tempo - talvez até mesmo depois dos 100 anos - em vez de se satisfazer sem pensar.

“Os viajantes globais entendem que, para apreciar a viagem pelo mundo, é necessário um certo nível de saúde e condicionamento físico”, diz o CEO da Storylines, Alister Punton. “Eles querem poder andar pelas ruas de paralelepípedos das cidades europeias, caminhar pela Trilha Inca e mergulhar com snorkel no Mar Vermelho. Portanto, faz sentido que a longevidade, o bem-estar e o turismo andem de mãos dadas.”

Os cruzeiros Storylines estão oferecendo aos hóspedes tratamentos antienvelhecimento a bordo. Foto: Storylines

Também a bordo: uma academia equipada com aulas de ioga, sessões de meditação e personal trainers; bares de smoothies; e um centro de envelhecimento ideal com terapia de reposição hormonal bioidêntica, tratamentos para aumentar a energia e a libido e as já mencionadas estações intravenosas, onde é possível obter desde vitaminas até tratamentos de quelação, que retiram metais pesados, como o chumbo, da corrente sanguínea. (É importante observar que algumas ofertas de longevidade disponíveis em viagens, incluindo tratamentos com células-tronco e câmaras hiperbáricas de oxigênio, não são amplamente testadas nem aprovadas pela FDA para a média das pessoas saudáveis). Então, será que agora as viagens estão livres dos bufês à vontade e das piña coladas à beira da piscina?

Publicidade

Definitivamente, não para todos, mas certamente para alguns: Entre 2020 e 2022, o número de pessoas que fazem viagens de bem-estar aumentou 30%, e espera-se que o setor de turismo de bem-estar atinja US$ 1 trilhão até o final de 2024, de acordo com o Global Wellness Institute, que começou a monitorar o turismo de bem-estar há 15 anos, exatamente quando o uso de smartphones começou a crescer. McGroarty acredita que isso não é coincidência.

“As pessoas simplesmente se tornaram muito mais estressadas, deprimidas e doentes e exigem experiências de viagem que as ajudem a se curar”, diz ela.

Agora, essas viagens se entrelaçaram com o mercado de longevidade de US$ 27 bilhões em rápida expansão, que é um dos setores de bem-estar que mais cresce, de acordo com o relatório anual do Global Wellness Institute. Os itinerários - não apenas em cruzeiros, mas em resorts de luxo e residências de férias - estão prometendo um oásis onde o spa de bem-estar encontra o biohacker onde ele está.

Esse é o caso do Estate, um empreendimento conjunto do presidente do SBE Entertainment Group, Sam Nazarian, e do guru da autoajuda Tony Robbins, considerado “um ecossistema revolucionário de hospitalidade e residência de luxo ancorado no mundo da medicina preventiva, IA e longevidade”, com previsão de lançamento de 15 hotéis e 10 centros de longevidade até 2030. Em parceria com o centro de longevidade Fountain Life, clínicas de medicina preventiva e spas antienvelhecimento adjacentes a restaurantes cinco estrelas e suítes serão a premissa, a partir de US$ 1 mil por noite, de acordo com a Bloomberg.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “Não estamos construindo hotéis médicos - estamos construindo hotéis de luxo, residências e clínicas urbanas que se diferenciam pelo compromisso de mudar a vida das pessoas”, disse Nazarian em um comunicado à imprensa. Enquanto isso, no Six Senses Ibiza, os hóspedes podem se aventurar no RoseBar. Não deve ser confundido com um lugar para tomar um martini tarde da noite, mas é um clube de longevidade que testa os biomarcadores dos visitantes para oferecer aconselhamento personalizado sobre estilo de vida, nutrição e exercícios de uma série de treinadores de saúde. Ele também abriga um mergulho frio, uma câmara de oxigênio hiperbárica, uma sauna infravermelha e estações de infusão intravenosa. “Não há necessidade de se comprometer com um retiro completo. Você pode simplesmente ir para uma sessão de luz vermelha de 30 minutos, um impulso de crioterapia ou uma infusão intravenosa restauradora para combater a fadiga da viagem”, diz Talana Bestall, membro fundador do RoseBar. “O objetivo é dar a você o poder de escolher exatamente o que seu corpo precisa, quando você precisa.”

Publicidade

Um hóspede do Six Senses Ibiza em uma câmara de oxigênio hiperbárica Foto: Six Senses Ibiza RoseBar/Divulgação

O bar presta homenagem às medidas holísticas de bem-estar e “combina os poderes da ciência e do bem-estar espiritual para melhorar a saúde humana”, promete a cadeia de resorts cujo diretor de bem-estar é o médico de medicina funcional e entusiasta da longevidade das celebridades, Dr. Mark Hyman. Você também pode adicionar um mergulho profundo no programa Young Forever do Dr. Hyman, uma desintoxicação de seis dias para reformular o envelhecimento, desestressar e aprender a ligar seus “interruptores de longevidade”.

Veja abaixo uma amostra de outras viagens de luxo para o bem-estar e suas ofertas de alto nível.

Mark Hyman lidera o clube de longevidade do resort, o RoseBar Foto: Six Senses Ibiza RoseBar/Divulgação

O IV de quatro pratos

No Four Seasons Resort Maui, os hóspedes podem se entregar a uma série de ofertas voltadas para a longevidade, mais intensas do que as massagens, a academia ou os tratamentos faciais normalmente associados a viagens de luxo.

Por US$ 44 mil, por exemplo, é possível obter uma terapia de quatro cursos com ozônio, células-tronco, exossomos e NAD+, em parceria com o centro de longevidade Next|Health. E por uma pechincha de US$ 299, você pode obter um “Hangover IV”, um tratamento de desintoxicação de 30 minutos, ou um “Gut Health IV” para reduzir a inflamação.

200 biomarcadores de dados

O Canyon Ranch, resort e spa de bem-estar OG, lançou recentemente o Longevity8, um retiro de quatro dias, no valor de US$ 20 mil, em Tucson, Arizona, onde as estadias começam com uma coleta de sangue e uma consulta médica personalizada, seguidas de exames de sono e avaliações de resistência.

A esperança é que os hóspedes saiam rejuvenescidos - com mais de 200 biomarcadores avaliados - e com um plano de ação.

“O estabelecimento médico ainda não está focado na prevenção, portanto, as pessoas de posses estão buscando novos destinos ou programas de bem-estar médico concierge para assumir o controle de sua saúde antes que ela se torne um problema”, diz McGroarty.

Publicidade

E agora, apresentando... a escola da longevidade

Outros, especialmente investidores e capitalistas de risco, estão interessados em incorporar a educação sobre longevidade em suas viagens. E por US$ 70 mil, o empresário da longevidade Peter Diamandis oferece uma “Platinum Longevity Trip” de cinco dias, na qual as pessoas aprendem os conceitos básicos de otimização do sono, nutrição e exercícios, além de novos tratamentos e biohacks de pesquisadores. Ele a chama de seu “mergulho profundo de cinco dias, cinco estrelas, na longevidade”.

Embora Diamandis tenha organizado retiros para capitalistas de risco e empreendedores por mais de uma década, o itinerário voltado para a longevidade, agora em seu sexto ano, só decolou recentemente, diz ele. “Eles estão lá porque querem resolver um problema de saúde que alguém da família está tendo”, diz ele à Fortune. “Personalizamos a viagem de todos, o que significa que entrevistamos todos os membros com antecedência e descobrimos o que eles estão procurando... a demanda e o interesse por isso floresceram.”

Diamandis levanta a hipótese de que o aumento do turismo de longevidade decorre da rápida inovação no que ele considera um “renascimento do período de saúde”, em que a pesquisa destacou o poder que o indivíduo tem de melhorar seus resultados de saúde. Como resultado, empresários ricos estão ansiosos para estar na vanguarda do uso de dados para informar o estilo de vida e os resultados de saúde.

E, como envelhecer com a saúde debilitada não é mais visto como inevitável - pelo menos para os privilegiados -, mais pessoas estão achando que as férias são a oportunidade perfeita para aprimorar suas escolhas de estilo de vida. Quer seja um soro antes do jantar ou botox no navio, as pessoas estão redefinindo o significado de viajar, e isso está se tornando cada vez mais exclusivo.

“Eu chamo esse novo mercado de bem-estar supermédico, de alta tecnologia e ainda mais caro de um novo bem-estar ‘hardcare’”, diz McGroarty. “A programação de longevidade médica está aparecendo em lugares inesperados.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Publicidade

Distribuído por The New York Times Licensing Group