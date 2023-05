Vasos comprados por US$ 25 em brechó são da dinastia Qing e poderão ser vendidos por US$ 60 mil

Um colecionador apaixonado por objetos de cerâmica acabou descobrindo que um par de vasos que ele comprou por US$ 25 (cerca de R$ 123) em um brechó na cidade de Londres, na Inglaterra, na verdade são peças que datam da dinastia Qing do século 18, da China, diz a CNN. Segundo o veículo, as peças, que irão a leilão na Roseberys no dia 16 de maio, podem ser vendidas por até US$ 62,7 mil (cerca de R$ 310 mil) .

Vasos comprados por US$ 25 em brechó; peças são datam da dinastia Qing. Foto: Divulgação/Roseberys London

O colecionador, que não foi identificado, comprou os vasos em um brechó e, após eccontrar a inscrição “Qianlong” em um rótulo em um dos vasos, decidiu levar os itens para a casa de leilões para serem avaliados. Qianlong foi o quarto imperador da dinastia Qing e reinou por seis décadas.

Em entrevista à CNN, Bill Forrest, diretor associado e chefe de arte chinesa, japonesa e do sudeste asiático da Roseberys, afirmou que os dois vasos imperiais chineses têm a técnica de pintura doucai, que era usada no início da dinastia Ming, e que porcelana imperial chinesa é “rara”, porque foi encomendada apenas para a Corte Imperial.

Inscrição 'Qianlong', em rótulo debaixo dos vasos. Foto: Divulgação/Roseberys London

Forrest também disse ao veículo que o vendedor irá doar uma “porção significativa” do seu lucro com os vasos para a instituição de caridade proprietária do brechó onde os comprou. Ele não especificou o valor da doação.