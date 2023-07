Volkswagen suspende 800 contratos em fábrica de Taubaté após fim de incentivo à compra de carros

A Volkswagen vai colocar em lay-off (suspensão temporária de contratos) 800 trabalhadores da fábrica de Taubaté (SP). A dispensa estava inicialmente prevista para junho, mas, com o anúncio do programa do governo federal de incentivo à compra de carros, a medida foi suspensa.

Como os descontos ao consumidor tiveram pouca duração, não houve aumento significativo das vendas, e a dispensa foi retomada para 1º de agosto, com duração de dois meses.

A fábrica emprega cerca de 3 mil funcionários e produz o Polo Track, modelo da marca que foi beneficiado no programa, que previa descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil para modelos de até R$ 120 mil.

Em nota, a Volkswagen apenas confirma que protocolou lay-off para um turno de produção, a princípio com duração de dois meses. A empresa afirma que “a ferramenta de flexibilização está prevista em acordo coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen”.

Fábrica da Volkswagen em Taubaté emprega cerca de 3 mil funcionários e produz o Polo Track Foto: Roosevelt Cassio/Reuters

A montadora já tinha, desde 5 de junho, colocado em lay-off trabalhadores de um turno da fábrica de São José dos Pinhais (PR), onde é produzido o modelo T-Cross, por dois a cinco meses. O segundo turno também teve as atividades suspensas, mas apenas entre 26 de junho e 3 de julho. Nesse mesmo período, a unidade de Taubaté (SP) também teve a produção paralisada.

Já a fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), que produz o Virtus, Novo Polo, Nivus e Saveiro, deu férias coletivas de dez dias pata todos os funcionários da produção, com retorno previsto para quarta-feira, 19.

Desde 3 de junho, também estão em lay-off cerca de 1,2 mil trabalhadores da General Motors em São José dos Campos (SP), por um período de até dez meses. A unidade emprega cerca de 4 mil pessoas e produz os modelos S10 e Trailblazer, além de componentes. Nenhum dos dois veículos entrou no pacote de desconto.