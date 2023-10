Vice-presidente mundial da Shein compra fatia de gestora que tem Pedro Parente como sócio

O investidor Marcelo Claure, executivo que virou o vice-presidente mundial da chinesa Shein e também o nome por trás da vinda do fundo japonês Softbank para a América Latina, comprou uma “fatia significativa” na eB Capital, a gestora em investimentos alternativos que tem entre os sócios o ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, com R$ 5 bilhões sob gestão.

A aquisição foi feita pela Claure Group, a empresa de gestão de Marcelo Claure, que tem US$ 4 bilhões em ativos. Com a compra, ele será, além de sócio, vice-chairman da eB e também membro do comitê de investimento, segundo comunicado. Os termos financeiros do negócio não foram divulgados.

Já como parte da estratégia após a aquisição, a eB vai poder usar o escritório de Claure em Nova York para expandir seus negócios. O executivo, diz o comunicado, vai usar sua experiência em investir em empresas internacionais para dar novo fôlego na eB Capital.

“Este investimento solidifica ainda mais a crença do Claure Group no Brasil, um país com enormes oportunidades pela frente”, afirma Claure em nota. “O Brasil está preparado para se beneficiar por ser um dos maiores produtores de alimentos e commodities do mundo, com a rede de energia mais limpa e uma energia verde emergente.”

Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras Foto: Beto Barata / AE

A eB foi criada em 2017 e, além de Parente, tem os executivos Eduardo Sirotsky Melzer e Luciana Antonini Ribeiro como sócios. Entre seus investimentos, estão a Alloha Fibra, provedora independente de fibra óptica, a Proz, plataforma de educação profissional, e a Loja do Mecânico, loja virtual de ferramentas e maquinaria.

Recentemente, a eB expandiu suas operações para o mercado imobiliário, lançando um fundo em parceria com a JHSF Capital.

“Ao longo de minha longa carreira empresarial, poucas vezes encontrei um profissional com a abrangência de Marcelo. Seu histórico de ousadia e capacidade de execução é incomparável”, afirma Pedro Parente no comunicado.

No Softbank, o maior investidor de tecnologia no mundo, Claure cuidou de mais de 40 empresas, incluindo a ARM, inglesa que desenha chips e abriu o capital no mês passado nos Estados Unidos, a Fortress e a Boston Dynamics.

Há pouco meses, ele lançou a gestora Bicycle, para investir em empresas jovens de tecnologia na América Latina, em parceria com o fundo Mubadala. Na semana passada, após cuidar da operação da Shein na América Latina, foi anunciado como número dois do mundo no grupo chinês.