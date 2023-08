Waffle líquido: empresas lançam bebida alcoólica com gosto de ‘brunch’ nos EUA

Uma parceria da Kellogg’s Eggo e a Sugarlands Distilling Company lança uma bebida alcoólica com sabor que remete ao “waffle”, chamada Eggo Brunch in a Jar Sippin’ Cream, informaram as empresas em comunicado de imprensa na última terça-feira, 15.

Bebida alcóolica remete aos sabores do brunch americano Foto: Divulgação/Eggo

O licor cremoso é inspirado nos sabores clássicos do brunch americano, combinando waffles, xarope de bordo doce (maple syrup) e manteiga, “com um toque de bacon defumado graças à expertise dos especialistas da Sugarlands”, segundo o comunicado.

O lançamento, que ocorre logo antes do Dia Norte-Americano do Waffle, em 24 de agosto, combina as especialidades das duas empresas. A Eggo, uma marca voltada para produtos de café da manhã da Kellogg Company, e a Sugarlands, destilaria artesanal localizada em Gatlinburg, Tennessee.

Na divulgação, as marcas colocam que o produto é voltado para mães e pais: “O Eggo Brunch in a Jar facilita para os pais relaxarem quando não estão cuidando dos pequenos”, diz Joe Beauprez, Diretor Sênior de Marketing para Alimentos Congelados.

O produto já está disponível em varejistas e lojas online selecionadas dos Estados Unidos. A bebida, com teor alcoólico de 20%, só é vendida para pessoas com 21 anos ou mais, de acordo com a legislação do país.

Continua após a publicidade

A bebida alcoólica sabor brunch não é a primeira colaboração entre Eggo e Sugarlands que remete ao waffle. No ano passado, as marcas colaboraram para criar o Eggo Nog, que combina o sabor de creme batido, canela e noz-moscada, em referência ao “eggnog”, uma gemada alcoólica comum nos Estados Unidos durante a época natalina.