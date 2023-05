Nubank cria novos canais de segurança para denunciar fraudes e roubo de celular

O Nubank lançou duas novas ferramentas de segurança para os clientes: um canal de denúncias de fraude e outro para os clientes comunicarem a fintech sobre roubos de celular de forma rápida.

O Canal de Denúncias serve para que qualquer pessoa, cliente ou não, comunique ao Nubank tentativas de golpe e fraudes com o uso da marca. Isso inclui golpes conhecidos, como o da falsa central de atendimento. A denúncia pode ser anônima ou pública.

Já o Me Roubaram é um site que os clientes podem acessar para informar ao Nubank caso tenham o celular roubado, e permite o bloqueio de cartões e da conta. É possível também desconectar a conta do dispositivo roubado.

Com o aumento de furtos e roubos de celular, clientes de bancos tradicionais e digitais têm evitado manter os aplicativos instalados para impedir que sejam utilizados por criminosos para fazer compras ou contrair empréstimos fraudulentos, por exemplo.

Nubank lança serviços para ajudar clientes após violações de segurança Foto: Paulo Whitaker / Reuters

“O Nubank ainda conta com equipes especializadas e canais abertos 24 horas por dia para atendimento ao cliente. Em caso de suspeita de movimentação indevida por terceiros, os usuários devem seguir o passo a passo disponível no SOS Nu, hub de segurança da companhia”, diz o Nubank em nota.

Continua após a publicidade

Em abril, o Nubank foi notificado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) para dar explicações a respeito do chamado golpe do acesso remoto, em que criminosos invadiam as contas dos clientes e realizavam operações fraudulentas, que o sistema da fintech não detectava.

Na ocasião, o banco informou manter vigilância constante sobre o uso de seus serviços.