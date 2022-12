Os tesouros de Santa Catarina

Um dos menores estados brasileiros em extensão, Santa Catarina oferece uma incrível diversidade de atrações para os visitantes – de lindas praias a cidades repletas de história e cultura. Os dois aeroportos locais sob gestão da CCR Aeroportos, Joinville e Navegantes, são portas de entrada para toda essa riqueza.

Vista aérea do Balneário Camboriú ao anoitecer

Maior município catarinense em população, Joinville tem mais de 600 mil habitantes. Fundada em 1851 como uma colônia de imigrantes europeus – especialmente alemães, mas também suíços, noruegueses e outras nacionalidades –, a cidade se tornou um dos mais importantes centros industriais do País.

“Joinville tem a terceira maior economia do Sul do Brasil e nosso aeroporto possibilita mais facilidade e agilidade no deslocamento das pessoas que chegam e saem da cidade”, destaca o prefeito, Adriano Silva. “Temos empresas de todos os portes que utilizam o aeroporto para o deslocamento de profissionais e clientes, estimulando os negócios e fomentando o desenvolvimento econômico do município.”

O prefeito acredita que a relevância do aeroporto crescerá ainda mais sob a gestão da CCR Aeroportos. “Sou entusiasta dos bons resultados da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Tivemos reuniões com gestores da CCR Aeroportos que são responsáveis pela administração do aeroporto de Joinville e eles nos apresentaram um plano com excelentes estratégias para ampliar o uso do terminal e também para a implantação de melhorias estruturais para acomodar bem os passageiros”, descreve ele.

Casal desfruta de Blumenau, terra da Oktoberfest

Capital da dança

Além do peso econômico, outra das marcas de Joinville é a valorização da cultura. A cidade abriga[MM1] diversos museus, a exemplo do Museu Nacional de Imigração e Colonização e do Memorial da Bicicleta. Outro destaque é o Instituto Internacional Juarez Machado, instalado na antiga casa da família do artista plástico nascido em Joinville e radicado há muitos anos em Paris. A cidade tem também uma forte ligação com as flores, tema de uma bela festa realizada anualmente.

O cenário deslumbrante da Praia de Bombinhas

Considerada a capital brasileira da dança, Joinville foi escolhida para receber a única unidade fora da Rússia da Escola do Teatro Bolshoi – ali todos os anos são formados bailarinos para as melhores companhias internacionais. A longa e profícua relação da cidade com a dança pode ser conferida no Museu da Dança de Joinville, inaugurado em 2020.

A menos de uma hora de Joinville está a histórica São Francisco do Sul, terceira cidade mais antiga do Brasil – o povoado foi fundado por bandeirantes paulistas em 1658. O centro histórico preserva mais de 400 casarões, construídos em diferentes épocas desde o Brasil Colônia. Uma das principais atrações locais é o Museu do Mar, com acervo que reúne desde embarcações até cartas náuticas e outros documentos antigos.

São Francisco do Sul, terceira cidade mais antiga do Brasil

Localizada em uma ilha, “São Chico”, como é carinhosamente chamada pelos moradores, é a cidade brasileira com mais praias certificadas na mais recente edição do prêmio internacional Bandeira Azul. São quatro, entre 29 em todo o Brasil: Praia do Forte, Praia da Saudade (também conhecida como Prainha), Praia Grande e Praia do Ervino. O selo avalia 34 critérios, incluindo qualidade da água, gestão ambiental, segurança, serviços e responsabilidade social.

Destinos encantadores

O outro aeroporto de Santa Catarina que passou a ser administrado pela CCR Aeroportos está na cidade litorânea de Navegantes, localizada às margens da BR-101, entre Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Trata-se da principal porta de acesso para o Vale do Itajaí, importante polo empresarial catarinense. Composta por 12 municípios, a região responde por mais de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. O Porto de Itajaí, um dos mais movimentados do País, fica a menos de meia hora do aeroporto.

Material de divulgação do Rebuliço, novo brinquedo do Beto Carrero World

Uma grande atração bem próxima ao aeroporto de Navegantes é o Beto Carrero World, no município vizinho de Penha, a apenas 10 minutos de distância. Adorado não só pelas crianças, mas também pelos adultos, o parque acaba de completar 30 anos. Recomenda-se que seja desfrutado em pelo menos dois dias, com hospedagem em uma das várias opções dos arredores.

Em janeiro de 2022, o Beto Carrero World inaugurou a área temática Cowboyland, com o novo brinquedo Rebuliço, que logo se tornou a atração mais desejada do parque. Fabricado pela empresa italiana Zamperla, conhecida pelo desenvolvimento de brinquedos radicais, o Rebuliço é para os corajosos, pois gira mais de 20 vezes de cabeça para baixo.

Portal de entrada do parque Beto Carrero World, em Penha (SC) – Divulgação

Outro destino próximo, a apenas 40 minutos do aeroporto de Navegantes, é a cosmopolita Balneário Camboriú. Conhecida pelas belas praias, pela noite agitada e pelos edifícios mais altos do Brasil, que lhe valeram o apelido de “Dubai Brasileira”, a cidade é também um polo de eventos de diversos tipos – para isso, conta com o Expocentro, uma das estruturas mais modernas do Sul do País.

Andrezza Negrini, presidente do Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau, ressalta que a cidade oferece opções diversificadas de turismo para o ano inteiro. “Temos gastronomia de excelência, casas noturnas, um comércio vasto, tanto na rua como nos shoppings, excelentes hotéis e pousadas, além de uma série de outros atrativos encantadores”, diz ela. Um exemplo é a FG Big Wheel, que, inaugurada em dezembro de 2020, já recebeu mais de 1 milhão de visitantes. Com 36 cabines, a roda-gigante tem 65 metros de diâmetro e seu ponto mais alto está a 82 metros acima do nível do mar, o que proporciona lindas vistas panorâmicas. Cada volta dura entre 15 e 20 minutos, dependendo do fluxo de visitantes.

Obras de expansão

Vários outros destinos encantadores do litoral catarinense, como Bombinhas, Itapema e Porto Belo, encontram-se a menos de uma hora do aeroporto de Navegantes. Um dos principais programas desse roteiro é o mergulho em Bombinhas, que está entre os melhores lugares do País para a atividade, tanto para mergulhadores experientes como para iniciantes.

Igreja erguida por imigrantes alemães em Pomerode

“O aeroporto de Navegantes é estratégico para o crescimento e desenvolvimento sustentável de toda a região. Nos próximos dois anos, passará por uma etapa importante de obras, que incluem a construção de um novo terminal, com 12 mil metros quadrados, e de três pontes de embarque. Os passageiros terão mais opções para alimentação e varejo, além de ainda mais segurança e conforto”, descreve Monica Lamas, diretora comercial da CCR Aeroportos.

A executiva explica também que a empresa ampliará o pátio do aeroporto, aumentando sua capacidade para até nove aviões simultaneamente (50% a mais do que o pátio atual) e expandindo o número de vagas para pernoites de aeronaves. “Esse aumento de capacidade é essencial para permitir que a região receba ainda mais voos, em especial na alta temporada. Nesse período, Navegantes chega a receber 68 voos por dia e fica com o pátio de aviões cheio.”

Atrações o ano todo

A menos de uma hora do aeroporto de Navegantes está também a cidade de Blumenau, que realizou, com grande sucesso, a edição 2022 da Oktoberfest, interrompida por três anos por causa da pandemia de covid-19. “A palavra que sintetizou a Oktoberfest deste ano é ‘reencontro’. As pessoas ficaram privadas de estarem juntas desde o início da pandemia e tiveram na festa um momento de celebração da vida, da família, da amizade e da retomada da normalidade”, avalia Marcelo Greuel, secretário de Turismo e Lazer de Blumenau e presidente do Parque Vila Germânica, onde a festa acontece.

Itapema, uma das pérolas do litoral catarinense

Já que o próximo outubro ainda está distante, é importante saber que a cidade tem excelentes atrativos ao longo de todo o ano. Terceiro município mais populoso de Santa Catarina, com 360 mil habitantes, Blumenau mantém viva a herança cultural dos colonizadores alemães, tanto em sua arquitetura como na culinária, incluindo uma grande variedade de cervejas artesanais.

Entre muitas outras possibilidades de passeios encantadores, essa atmosfera pode ser absorvida em uma caminhada sem pressa pelo centro histórico ou em uma visita ao Museu dos Hábitos e Costumes, que guarda um rico acervo de objetos que faziam parte do cotidiano das famílias de imigrantes, como roupas, eletrodomésticos e brinquedos.

Se Blumenau já é uma cidade muito alemã, Pomerode intensifica ainda mais essa característica. Não por acaso, é conhecida como “a cidade mais alemã do Brasil”, por causa do altíssimo índice de descendentes entre os 35 mil moradores. Também localizada a cerca de uma hora do aeroporto de Navegantes, nela foi inaugurado recentemente o Alles Park, parque temático alemão que inclui um ambiente com neve artificial ao longo de todo o ano.

Pomerode oferece uma série de outras atrações para passeios em família, como o zoológico, o Parque de Experiências Vila Encantada, popularmente conhecido como “Parque dos Dinossauros”, e o Museu do Brinquedo. Para os amantes do ecoturismo e do turismo de aventura, há o roteiro de cicloturismo, voos de balão e de parapente. “Além de tudo isso, Pomerode possui um calendário de eventos para o ano todo”, diz Marcos Conrado Hass, secretário municipal de Turismo e Cultura.

