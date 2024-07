Um empresário foi obrigado pagar cerca de £ 26.000 (aproximadamente R$ 182 mil) a uma ex-funcionária por tossir intencionalmente em seu rosto durante a pandemia de Covid 19. Kevin Davies decidiu “ridicularizar e intimidar” a mulher por causa de seus problemas de saúde, segundo um tribunal. As informações são do The Guardian.

De acordo com o jornal britânico, a mulher trabalhava na Cawdor Cars - grupo de concessionárias de automóveis e imóveis na cidade de Newcastle Emlyn, no oeste do país, quando foi zombada por Davies, 62, depois que ela expressou seus medos por sua saúde aos colegas. A mulher pediu para que se distanciassem socialmente dela - conforme recomendado pelas autoridades - porque sofria de artrite psoriática, uma doença autoimune.

Chefe terá de indenizar ex-funcionária por seu comportamento durante a pandemia de covid Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

PUBLICIDADE O juiz trabalhista Tobias Vincent Ryan disse que Davies tossiu alto e propositalmente em direção da ex-funcionária, comentando que ela estava sendo ridícula. O episódio ocorreu em 17 de março de 2020, uma semana antes do primeiro lockdown ser anunciado, informou o The Guardian. O juiz também revelou que outros membros da equipe de gestão da empresa ouviram o incidente, mas disse que quando chamados para prestar depoimento no tribunal, agiram defensivamente e não foram totalmente diretos. O tribunal também ouviu a alegação da ex-funcionária sobre o incidente, no qual renunciou ao emprego menos de três meses depois do ocorrido. “Ela renunciou pelo menos em parte porque foi vitimizada; esse foi um fator importante e significativo em sua decisão. Ela sentiu que estava sendo aliviada em parte por causa de suas reclamações. Ela estava certa”, disse o juiz.

De acordo com o jornal britânico, o juiz ordenou que a mulher recebesse uma indenização de £ 26.438,84 – com a Cawdor Cars pagando a ela £ 18.000 em danos morais. Davies deve pagar £ 3.841,94 por demissão injusta e £ 4.596,90 em juros. Após a audiência, a mulher disse que ficou uma “pilha de nervos” após a conduta “horrenda” de Davies e afirmou que ele sabia da sua condição médica.