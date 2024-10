Paraíso: conheça opções culturais e gastronômicas perto de novo empreendimento de alto padrão

Reduto cultural e gastronômico na zona sul de São Paulo, o bairro Paraíso oferece uma variedade de opções de bares, restaurantes e espaços de arte, além de abrigar dois dos principais cartões-postais da cidade, o Parque do Ibirapuera e a Avenida Paulista.

A região é conhecida também por ser arborizada e por oferecer opções diversas de transporte, educação e saúde. Essas características aquecem o mercado imobiliário, que conta com a recente inauguração do Porto Paraíso, empreendimento de alto padrão, com plantas de 180m² e duplex de 361m².

Responsável pela construção desse novo empreendimento, a AMY Engenharia selecionou alguns dos locais nos arredores que valem a pena ser visitados. Veja a seguir:

Bar dos Cravos

A cozinha com inspiração portuguesa e suas influências conta com massa com ragu de linguiça e alheira, arroz de pato e polvo tostado com páprica. O Bacalhau à Brás e a cartela de drinques também marcam a experiência no local. Rua Osório Duque Estrada, 41.

Jojo Ramen

Restaurante especializado em lámen, tradicional prato japonês com macarrão e caldo de ossos e carne de porco e galinha. O cardápio com opções vegetarianas tem consultoria do renomado chef Takeshi Koitani, conhecido em Tóquio. Rua Dr. Rafael de Barros, 262.

O bairro Paraíso oferece uma variedade de opções de bares, restaurantes e espaços de arte Foto: Imagem gerada com inteligência Artificial

Halim

Culinária árabe com menu de degustação que passa pelo cordeiro com batatas até pratos veganos como falafel, kibe de batata e esfiha de legumes. Ainda vende doces e produtos importados do Oriente Médio. R. Dr. Rafael de Barros, 56.

Amay Patisserie

Inspirada no estilo minimalista japonês, a confeitaria tem doces livres de glúten. Os doces com baixo teor de açúcar levam na sua composição farinhas de amêndoa e de arroz, por exemplo. Destaque para o rocambole de matchá, a charlotte de frutas e o Choux Cream. Rua Cubatão, 305.

Hakkopan

Padaria com pães artesanais orientais, de fermentação natural. Um dos carros-chefes é o Melon Pan, um pãozinho doce no formato de melão, macio por dentro e coberto por um biscoito crocante açucarado. Rua Mário Amaral, 167.

Jiquitaia

Restaurante de comida brasileira. Entre as opções do cardápio, estão o arroz de tomate com pupunha e cogumelos, quiabo com missô, chips de jiló, quiabada vegetariana, cogumelos na brasa e abóbora com coalhada. Rua Coronel Oscar Porto, 808.

Shin Zushi

A casa com culinária japonesa clássica é comandada pelos irmãos Ken e Nobu Mizumoto. Diferente dos populares restaurantes japoneses, o menu tradicional foge do salmão com cream cheese. Pode-se pedir o menu-degustação e se sentar ao balcão do Shin Zushi. Rua Afonso de Freitas, 169.

Casa das Rosas

O casarão no estilo clássico francês chama a atenção na Avenida Paulista com um belo jardim. No local, realizam-se manifestações culturais voltadas para literatura e poesia. Endereço: Av. Paulista, 37, Bela Vista

Japan House

Com a fachada de hinoki, um tipo de pinheiro nativo do Japão, o espaço promove exposições, seminários, workshops e outras atividades. Tem ainda loja, restaurante e café. Opera em São Paulo e em mais duas cidades: Londres e Los Angeles. Av. Paulista, 52.

Praça Ayrton Senna

O local abriga um memorial dedicado ao ídolo de Fórmula 1 com a escultura Velocidade, Alma e Emoção, de autoria de Melinda Garcia, em alusão ao piloto Ayrton Senna da Silva. A praça tem ainda playground e “cachorródromo”. Rua Curitiba, 290.

A região é conhecida também por ser arborizada Foto: Divulgação

Porto Paraíso

Seguindo a premissa do bairro que abriga grande diversidade cultural, a AMY Engenharia inaugura o Porto Paraíso. Resultado da união da PSA Arquitetura e da Cenário Paisagismo, o projeto tem amplos espaços com um conceito que engloba luxo e funcionalidade. Nos interiores, a Suíte Arquitetos trouxe um design sofisticado e moderno.

A assinatura de Pablo Slemenson, arquiteto reconhecido internacionalmente, em uma fachada atemporal, executada em tijolos ingleses e linhas retas, marca este que é o terceiro empreendimento construído pela AMY no bairro.

Com 25 andares e apartamentos de 180m² e duplex de 361m², o Porto Paraíso oferece flexibilidade nas plantas ao permitir que cada unidade possa atender desde uma pessoa que mora sozinha até uma família de quatro pessoas.

A área de lazer fica no 4º andar, a 16 metros de altura, proporcionando vista da região na academia e na piscina. A área de SPA tem sauna e uma Recovery Pool com temperatura de 4 a 6 graus Celsius, trazendo benefícios à saúde como acelerar a recuperação muscular, diminuir estresse e fortalecer o sistema imunológico. A academia teve consultoria de Marcos Paulo Reis e deve receber equipamentos Life Fitness.

O empreendimento traz ainda aos moradores salão de festas com espaço gourmet e sala de reunião. Além de brinquedoteca, playground e petplace.

A relação entre a incorporadora e a região do Paraíso é antiga. Essa peculiaridade e o acolhimento do bairro que recebeu milhares de imigrantes que chegavam a São Paulo com um sonho de uma vida melhor levaram ao nome do projeto de Porto.

“O bairro Paraíso é uma junção de tradição e inovação e o Porto Paraíso agrega valor ao modernizar o bairro para que a área faça cada vez mais parte do circuito imobiliário da cidade”, disse Cristiano Yunes, sócio da AMY Engenharia.

Rua Cel. Oscar Porto, 629. www.portoparaiso.com.br