Paralisação na CGU e no Tesouro Nacional tem adesão de cerca de 850 servidores, diz sindicato

Segundo a entidade, ao menos 500 servidores da CGU (40% dos funcionários públicos da Controladoria em todo o País), e 350 servidores do Tesouro Nacional (45% do total nacional) aderiram à manifestação.

As categorias pleiteiam um programa de produtividade próprio e reclamam da morosidade nas negociações com o governo sobre um realinhamento remuneratório com as demais carreiras de Estado.