A Paramount, empresa-mãe da CBS, Nickelodeon e MTV, informou a seus funcionários na terça-feira, 13, que estava iniciando uma série de cortes de empregos há muito programados, que reduzirão seu quadro de funcionários em cerca de 15% nos Estados Unidos.

Os três copresidentes da empresa disseram em uma nota interna que os cortes — que seriam “incrivelmente difíceis” — eram necessários devido às mudanças na indústria do entretenimento. “A indústria continua a evoluir e a Paramount está em um ponto de inflexão onde mudanças devem ser feitas para fortalecer nossos negócios”, dizia a nota de Brian Robbins, chefe da Paramount Pictures, George Cheeks, chefe da CBS, e Chris McCarthy, chefe da Showtime e MTV Entertainment Studios.

A Paramount anunciou corte de cerca de 15% dos seus funcionários. Foto: Mark Abramson/The New York Times

PUBLICIDADE As demissões, que afetarão milhares de funcionários, são as mais recentes de uma série de cortes feitos por grandes empresas de mídia. A Warner Bros. Discovery, empresa-mãe da CNN, TNT e HBO, tem reduzido sua equipe nos últimos anos enquanto paga bilhões em dívidas. A Disney demitiu mais de 100 funcionários em sua divisão de TV no mês passado. Os cortes abrangentes na Paramount afetarão muitas funções na empresa, à medida que ela busca reduzir seus custos anuais em cerca de US$ 500 milhões. Eles serão amplamente concluídos até o final de setembro, disseram os CEOs em sua nota.

Em julho, a Paramount anunciou planos de se fundir com a Skydance, o estúdio de Hollywood que co-produziu sucessos como “Top Gun: Maverick” e “Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um”. O fundador da Skydance, o produtor de Hollywood David Ellison, é filho de Larry Ellison, fundador da gigante de software Oracle. A família Ellison está gastando generosamente para financiar um acordo que inclui US$ 8 bilhões em capital.

Enquanto a Paramount se prepara para sua fusão com a Skydance, ela também está explorando outras opções. A empresa tem uma janela de 45 dias chamada “go shop”, que permite verificar se outros interessados irão superar a oferta da Skydance. Entre os interessados está Edgar Bronfman Jr., ex-CEO do Warner Music Group, que tem buscado fazer uma oferta pela Paramount nos últimos dias.

Quando a Paramount divulgou seus resultados financeiros na semana passada, executivos disseram aos investidores que seu negócio de streaming estava lucrativo — algo relativamente raro na indústria tradicional de mídia — impulsionado em parte pelo serviço de streaming com suporte de anúncios Pluto TV.

O Paramount+, o principal serviço de streaming da empresa, perdeu 2,8 milhões de assinantes no último trimestre, o que a empresa atribuiu à saída de um acordo de pacote na Coreia do Sul. A indústria de mídia tem passado por uma série de fusões na última década, que na maioria das vezes resultaram em menos empregos nos novos conglomerados.

O encolhimento do pacote de TV a cabo, que antes era o principal motor de crescimento para as empresas de TV, levou executivos a cortar custos e se unir a rivais para fortalecer suas bibliotecas de conteúdo. Esses movimentos pouco fizeram pelos investidores. Os preços das ações de quase todas as empresas tradicionais de mídia caíram nos últimos cinco anos, pois os investidores permanecem céticos de que os lucros do streaming substituirão os da TV a cabo.