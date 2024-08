Em nome da proteção ao consumidor, uma série de agências federais dos Estados Unidos estão trabalhando para facilitar que os americanos cliquem no botão de cancelar inscrição para serviços de assinaturas indesejados e pagamentos recorrentes. Uma nova e ampla iniciativa governamental, apelidada de “Tempo é Dinheiro”, inclui a implementação de novas regulamentações e a promessa de mais ações para indústrias que vão desde a saúde e academias de ginástica até assinaturas de mídia.

"A administração está combatendo todas as formas como as empresas, por meio de burocracia, tempos de espera e incômodos gerais, desperdiçam o dinheiro das pessoas, desperdiçam seu tempo e realmente retêm seu dinheiro", disse Neera Tanden, conselheira de política interna da Casa Branca, a repórteres na sexta-feira, 9, antes do anúncio. "Essencialmente, em todas essas práticas, as empresas estão atrasando os serviços para você ou realmente tentando tornar tão difícil cancelar o serviço que acabam ficando com seu dinheiro por mais tempo", disse Tanden. "Esses pequenos inconvenientes aparentemente não acontecem por acaso — eles têm enormes consequências financeiras".

Empresas de comunicação

Os esforços que foram lançados nesta segunda-feira, 12, incluem uma nova investigação da Comissão Federal de Comunicações para determinar se serão impostos requisitos às empresas de comunicação que tornariam tão fácil cancelar uma assinatura ou serviço quanto foi se inscrever.

Em março de 2023, a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) iniciou a regulamentação “clique para cancelar”, exigindo que as empresas permitam que os clientes encerrem assinaturas tão facilmente quanto as iniciaram.

Comissão Federal de Comércio dos EUA iniciou a regulamentação 'clique para cancelar', exigindo que as empresas permitam que os clientes encerrem assinaturas de forma fácil e rápida. Foto: Alex Brandon/AP

Planos e seguros de saúde

Também na segunda-feira, os chefes dos departamentos de Trabalho e de Saúde e Serviços Humanos pediram que as companhias de seguros de saúde e os planos de saúde em grupo façam melhorias nas interações dos clientes com sua cobertura de saúde e afirmaram que “nos próximos meses irão identificar oportunidades adicionais para melhorar as interações dos consumidores com o sistema de saúde”, de acordo com um resumo da Casa Branca.

Taxas ocultas

O governo já lançou várias iniciativas com o objetivo de melhorar a experiência do consumidor. Em outubro, a FTC anunciou uma proposta de regra para banir taxas ocultas e falsas, que podem mascarar o custo total de ingressos de shows, quartos de hotel e contas de serviços públicos.

Em abril, o Departamento de Transporte finalizou regras que exigiriam que as companhias aéreas emitissem automaticamente reembolsos em dinheiro para situações como voos atrasados e para divulgar melhor as taxas de bagagem ou cancelamentos de reservas. O departamento também tomou medidas contra empresas individuais acusadas de enganar os clientes.

Plano anual da Adobe

Em junho, o Departamento de Justiça, encaminhado pela FTC, entrou com um processo contra a fabricante de software Adobe e dois de seus executivos, Maninder Sawhney e David Wadhwani, por supostamente empurrar consumidores para o plano de assinatura “anual pago mensalmente” da empresa, sem divulgar adequadamente que cancelar o plano no primeiro ano poderia custar centenas de dólares.

Dana Rao, conselheira geral da Adobe, disse em uma declaração por e-mail que a Adobe discorda da caracterização do processo sobre seus negócios e “vamos refutar as alegações da FTC no tribunal”. “As taxas de rescisão antecipada têm impacto mínimo em nossa receita, representando menos de meio por cento de nossa receita total global, mas são uma parte importante de nossa capacidade de oferecer aos clientes uma escolha em planos que equilibrem custo e compromisso”, disse Rao.

Alguns defensores dos negócios não são fãs dos esforços gerais do governo para reprimir as taxas abusivas. Sean Heather, vice-presidente sênior de assuntos regulatórios internacionais e antitruste na Câmara de Comércio dos EUA, disse que a iniciativa “nada mais é do que uma tentativa de microgerenciar as estruturas de preços das empresas, muitas vezes prejudicando a capacidade das empresas de oferecer opções aos consumidores em diferentes faixas de preços.” / AP