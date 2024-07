Já o Brasil está na 17ª posição, com acesso a 171 países sem visto antecipado, empatado com a Argentina. Junto com o Chile, que aparece na 15ª posição, com acesso a 175 países sem visto, esses países são os latino-americanos nas melhores posições em 2024.

Há dez anos, Reino Unido e os Estados Unidos ocupavam o primeiro lugar no índice, segundo a organização. Hoje, o Reino Unido aparece em quarto lugar, com acesso a 190 destinos sem a necessidade de visto prévio, enquanto os EUA ocupam o oitavo lugar, com acesso a 186 destinos sem a necessidade de visto.