Pesquisa mostra que 86% das empresas do Brasil querem obter mais financiamento sustentável em 2 anos

O levantamento, divulgado na abertura de um evento que discute a COP-29, que ocorrerá este ano no Azerbaijão, abrangeu um universo de 120 empresas e verificou a previsão de um crescimento de 190% nos investimentos sustentáveis. Se alcançados, deverão chegar a um montante de R$ 20,4 bilhões.

De acordo com Abrão Neto, o CEO da Amcham Brasil, “a transição para uma economia sustentável exige que as empresas e as instituições financeiras estejam preparadas para mobilizar recursos com agilidade e baixo custo, de forma a impulsionar projetos de impacto ambiental positivo”.