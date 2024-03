Lucro da Petrobras cai 33,8% no primeiro ano do governo Lula; dividendos somam R$ 72,4 bilhões

Empresa do bilionário Warren Buffett registra lucro recorde em 2023, de US$ 97 bilhões

“O ano 2023 não foi igual a 2022. O Brent caiu 18%, e crackspread (diferença entre o produto bruto e o refinado) do diesel, 23%. Ainda assim, a Petrobras foi uma das empresas do setor que melhor enfrentou esse cenário. Nosso Ebitda (geração de caixa) foi impactado por essas quedas, mas em menor grau que as grandes petroleiras. Compensamos as adversidades produzindo mais e com mais eficiência”, disse ao Estadão/Broadcast o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sergio Caetano Leite.

O preço anual médio do barril tipo brent foi de US$ 82,62 em 2023, ante US$ 101,19 em 2022, uma queda de 18,4% que ajudou a esvaziar o resultado da companhia, encarado como “operacionalmente sólido” pelo mercado. No quarto trimestre, esse preço médio do Brent foi de US$ 84,05, 5,3% abaixo do verificado um ano antes e 3,1% menos que nos três meses imediatamente anteriores.

O diretor disse que medidas recentes da atual gestão “sinalizam” a mudança de foco no curto prazo, pautado na maximização das margens da frente de exploração e produção, que marcou os últimos anos da estatal para uma “nova visão de longo prazo”.

Como exemplo, ele citou a troca do pagamento de dividendos em níveis muito acima das outras petroleiras pela priorização em investimentos que vão “perpetuar” o valor gerado pela companhia. “Estamos entre as empresas que mais cresceram produção em 2023 em relação às majors e com melhor índice de reposição de reservas. Isso se traduz em boas perspectivas de geração de valor futura”, afirmou.

O desempenho da Petrobras no ano passado refletiu principalmente o fim do programa de venda de ativos, o que reduziu a entrada de recursos no caixa da estatal.