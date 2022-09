Petrobras venderá todas as refinarias previamente acordadas, diz ministro

RIO - O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta segunda-feira, 26, durante a abertura da Rio, Oil and Gas 2022, no, que a Petrobras vai vender todas as refinarias que se comprometeu a desinvestir junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). No mesmo evento, Caio Paes de Andrade, presidente da estatal, disse, que a companhia pretende investir US$ 2,8 bilhões em ações para mitigação de emissões de carbono nos próximos cinco anos.

O compromisso da Petrobras com o Cade previa que oito refinarias deveriam ser vendidas até o final de 2021, o que não ocorreu. A única refinaria de fato assumida por outro controlador foi a unidade da Bahia, ex-Rlam e hoje Refinaria de Mataripe, comprada pelo fundo de investimento árabe Mubadala.

“Tenho certeza quer a Petrobras vai vender todas as refinarias que estão acordadas”, disse Sachsida.

O ministro criticou a alta tributação do setor de petróleo e gás, afirmando que “tributar em 30% insumos básicos para a indústria é tecnicamente um equívoco”, defendendo as reduções tributárias do setor promovidas pelo governo de Jair Bolsonaro e que ajudaram a diminuir o preço dos combustíveis.

Segundo Adolfo Sachsida (Minas e Energia), a Petrobras vai vender todas as refinarias que se comprometeu a desinvestir junto ao Cade

Descarbonização

Caio Paes de Andrade, também na abertura da Rio Oil & Gas, afirmou qie a Petrobras pretende investir US$ 2,8 bilhões em ações para mitigação de emissões de carbono nos próximos cinco anos.

Publicidade

Paes de Andrade, que faz tratamento contra um carcinoma, discursou por meio de vídeo. Na abertura da feira, ele é representado pelo diretor de exploração e produção da estatal, Fernando Borges.

O presidente da estatal afirmou que o foco da Petrobras ainda é o pré-sal, que definiu como o “ativo de maior valor da empresa e uma das províncias petrolíferas mais importantes do mundo”. Ao mesmo, tempo, porém, ele afirmou que a empresa busca desenvolver novas fronteiras de exploração, no que citou a Margem Equatorial, no litoral do Nordeste e Norte do Brasil.

Ao mesmo, tempo, porém, ele afirmou que a empresa busca desenvolver novas fronteiras de exploração, no que citou a Margem Equatorial, no litoral do Nordeste e Norte do Brasil.

O executivo disse que, hoje, a Petrobras prioriza investimentos em descarbonização e desenvolvimento de biocombustíveis, como diesel renovável e bioquerosene de aviação. Dos US$ 2,8 bilhões previstos para este fim, US$ 248 milhões serão alocados em um fundo com foco em soluções de baixo carbono.