Economia da China cresce 4,6% no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,6% no terceiro trimestre deste ano, ante igual período de 2023, informou nesta noite de quinta-feira, 17, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês).

O resultado veio em linha com a estimativa dos analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam crescimento de 4,6%, e indica uma leve desaceleração em relação ao resultado do segundo trimestre, quando o PIB do país avançou 4,7%, na mesma comparação. Em relação ao segundo trimestre, o PIB chinês cresceu 0,9% entre julho e setembro. O resultado representa uma aceleração, já que a economia do país avançou 0,7% no período entre abril e junho.

Variação do crescimento da China no 3º trimestre veio em linha com projeções de analistas (na imagem, skyline em Pequim) Foto: Govan/Adobe.Stock

A produção industrial

Segundo o NBS, a produção industrial da China subiu 5,4% em setembro, ante igual mês do ano passado. Os analistas consultados pela FactSet previam aumento de 4,6%.

O varejo e os investimentos

Segundo o NBS, as vendas no varejo chinês avançaram 3,2% na comparação anual de setembro. O consenso da FactSet era de aumento de 2,4%.

Já os investimentos em ativos fixos tiveram expansão anual de 3,4% entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023.

Preço da habitação

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China registrou baixa de 0,71% em setembro ante agosto, segundo cálculos do Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo NBS. Em agosto ante julho, o preço havia caído em ritmo um pouco maior, de 0,73%.

Na comparação anual, o preço médio de novas moradias chinesas diminuiu 6,1% em setembro, após retração de 5,7% no mês anterior, também de acordo com cálculos do WSJ. Das 70 cidades, 68 registraram declínios de preços na base anual, assim como em agosto. /Com informações da Dow Jones Newswires