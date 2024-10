Mercado de carros elétricos da China é ‘corrida para o fundo do poço’, diz CEO da GM

A CEO global da General Motors, Mary Barra, disse, em discurso na Cúpula das Mulheres Mais Poderosas do Mundo, da revista Fortune, que houve mudanças estruturais na China após a maior adoção de híbridos e veículos elétricos no país.

A GM, segundo ela, tomou medidas para capitalizar a crescente importância dos veículos elétricos e está procurando se destacar, mesmo com mais de cem empresas chinesas inundando o mercado com opções de baixo custo, muitas das quais ainda não estão ganhando dinheiro, disse.

Mary Barra disse acreditar no livre-comércio e na concorrência, mas que, quando se trata da China, as coisas são complicadas Foto: Helvio Romero/Estadão

"Tornou-se uma corrida para o fundo do poço, com os preços e o nível de subsídios", disse a executiva ao editor-chefe da Fortune, Alyson Shontell, na quarta-feira, 16. Barra disse que, de modo geral, acredita no livre-comércio e na concorrência com base na qualidade do produto e no valor para o cliente. Mas, quando se trata da China, as coisas são complicadas. Vários países impuseram tarifas sobre a importação de veículos elétricos chineses, incluindo os EUA e o Canadá. A UE também anunciou uma tarifa de até 48% sobre os veículos fabricados na China no início deste mês. O presidente americano Joe Biden aumentou a tarifa sobre os veículos elétricos chineses para 100% no início deste ano para "proteger os fabricantes americanos das práticas comerciais injustas da China".

As entregas do terceiro trimestre da GM na China caíram 21% em relação ao ano anterior, em comparação com uma queda de 2% em relação ao ano anterior no mercado americano. Ainda assim, os grandes investimentos da empresa em veículos elétricos começaram a trazer dividendos, com “veículos de energia nova”, como veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in, superando as vendas de veículos de combustão interna na China pela primeira vez.

A GM demitiu funcionários na China nos últimos meses, e Barra disse que a empresa está reestruturando seus negócios na região com a ajuda de seu parceiro local SAIC. Apesar das recentes vendas sem brilho, Barra disse que a empresa ainda está comprometida com o mercado chinês.

“A China ainda é um mercado importante”, disse. “É o maior mercado e ainda tem um enorme potencial de crescimento.”

Embora os EUA tenham ficado atrás da China na adoção de veículos elétricos, Barra ofereceu esperança para um futuro totalmente elétrico. Embora muitas pessoas que possuem um veículo elétrico também possam ter um carro a gasolina no momento, à medida que os elétricos se tornarem mais acessíveis e a infraestrutura de recarga melhorar em todo o país, muito mais pessoas provavelmente se voltarão para eles, disse.

A GM já fez uma parceria com a Tesla para abrir sua rede de recarga para os clientes de carros elétricos da GM e fechou uma parceria no ano passado para oferecer recarga na rede de postos de combustível Pilot Flying J.

“Acho que, a cada trimestre, a infraestrutura de recarga melhora, e isso abrirá espaço para que mais e mais pessoas possam legitimamente considerar um veículo elétrico se for seu único carro e precisarem dele para todos os seus casos de uso”, disse Barra.

A GM é agora a segunda fabricante de veículos elétricos mais vendida nos EUA, atrás da Tesla, de acordo com a consultoria Cox Automotive, graças ao impulso de suas marcas Cadillac, Chevrolet e GMC. As entregas de veículos elétricos da GM chegaram a 32.095 no terceiro trimestre, um salto de 60% em comparação com o ano anterior, informou a empresa, e Barra deu a entender que mais crescimento pode estar no horizonte.

“Temos de continuar a ter veículos acessíveis que as pessoas queiram ter e dirigir e que sejam lindamente projetados, e a infraestrutura de carregamento precisa continuar a melhorar”, disse. “Sei que a GM está fazendo a sua parte, e isso vai continuar.”

