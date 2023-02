PIB dos EUA avança 2,9% no último trimestre de 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,9% no quarto trimestre de 2022 ante os três meses anteriores, em números anualizados, informou o Departamento do Comércio local nesta quinta-feira, 26. O resultado da primeira leitura do dado superou a expectativa de alta de 2,5% da mediana dos analistas consultados pelo Estadão/Broadcast.

Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,9% no quarto trimestre de 2022 ante os três meses anteriores Foto: Gary Cameron/Reuters

O Departamento do Comércio realça em seu comunicado que a primeira leitura é baseada em dados incompletos e está sujeita a revisões. A próxima leitura será divulgada em 23 de fevereiro.

Em todo o ano de 2022, o PIB real dos EUA avançou 2,1% ante o ano anterior. Em 2021, tinha havido crescimento de 5,9%, na leitura oficial.