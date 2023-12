PIB: Haddad diz esperar crescimento na faixa de 2,5% em 2024, mas cobra BC por queda na Selic

BERLIM E BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 5, em Berlim, na Alemanha, que o PIB surpreendeu positivamente, ao crescer 0,1% no terceiro trimestre, enquanto o mercado financeiro esperava contração da atividade. Ele ponderou, contudo, que apesar do “PIB positivo”, o resultado foi “fraco”.

“Quero alertar para o seguinte: a taxa de juros real atingiu o patamar mais alto em junho. Foi o pior momento da safra de juros em termos reais e o Banco Central só começou a cortar os juros em agosto. Portanto, tivemos PIB positivo, mas fraco”, afirmou.

Leia também

“Mas, com corte na taxa Selic, esperamos fechar este ano com crescimento do PIB de mais de 3% e uma expansão na faixa de 2,5% em 2024. Mas o BC precisa fazer o trabalho dele”, alertou.

Quarto trimestre

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou ao Estadão/Broadcast que o País não tem como crescer menos de 3% em 2023, após a divulgação do resultado do PIB do terceiro trimestre. A ministra comentou que os resultados da atividade econômica estão alinhados com as projeções da Pasta e que o desempenho do quarto trimestre tende a ser melhor - é esse dado que vai determinar se será possível ultrapassar o patamar do 3%.

“O resultado é na linha das nossas projeções. Lá no início, já tínhamos feito essa projeção. Não temos como crescer menos de 3%, não. Se vai ser 3% ou 3,1%, esse 0,1 ponto porcentual depende de como será o último trimestre”, afirmou.

Tebet avalia que há tendência de melhora por causa do incremento do consumo das famílias. “O último trimestre tende a ser melhor, porque o 13.º (salário) injeta recursos na economia, o consumo aumenta e você tem esse ganho”, disse.

Continua após a publicidade

Tanto Haddad quanto Tebet acreditam em crescimento do PIB superior a 3% este ano Foto: Adriano Machado/Reuters

A ministra reiterou que é preciso olhar para o “copo cheio” em relação ao desempenho da economia. “Temos de comemorar porque está acima da média mundial o crescimento do Brasil”, disse.

O Ministério da Fazenda revisou em novembro sua projeção para o crescimento do PIB deste ano de 3,2% para 3%. Já no Banco Central, a estimativa atual é de 2,9%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro.