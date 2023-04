PicPay começa a oferecer crédito consignado com taxas a partir de 1,69% ao mês

São Paulo - Um mês e meio após comprar a fintech BX Blue, o PicPay começou a operar em crédito consignado. Na última semana, a empresa do grupo J&F liberou a contratação da modalidade por servidores públicos federais, aposentados e pensionistas do INSS. A linha pode ser contratada por meio do aplicativo.

A oferta é feita em parceria com as instituições financeiras que já estavam no shopping virtual (marketplace) de crédito da BX, que foi embarcado no PicPay. Em fevereiro, quando a compra foi anunciada, faziam parte deste grupo instituições como Banco do Brasil, BRB, Banrisul, Bradesco e Daycoval. Segundo a empresa, as taxas partem de 1,69% ao mês. As parcelas são descontadas diretamente em folha.

A BX Blue processou mais de R$ 2,4 bilhões em contratos desde sua criação, e tem 2 milhões de clientes. O PicPay, por sua vez, tem mais de 30 milhões de usuários na base.

“O lançamento contribui para diversificar o portfólio de crédito do PicPay com mais produtos de baixo risco e torna a oferta de serviços financeiros da companhia ainda mais robusta e completa para seus usuários”, diz em nota Danilo Caffaro, vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Física do PicPay. “Além disso, marca o início da integração entre as duas empresas.”

PicPay irá realizar empréstimos consignados a usuários do app Foto: Marcos Santos / USP Imagens

A empresa financeira já oferece outras modalidades de crédito, como pessoal, cartões, antecipação de FGTS, empréstimo entre pessoas e entre empresas. A diversificação de fontes de receita ajudou a levar a plataforma ao lucro no quarto trimestre do ano passado, cerca de dois anos antes do esperado.