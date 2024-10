Pela definição do governo federal, o Programa de Integração Social (PIS), criado em 1970, assim como o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), tem como objetivo melhorar a renda dos trabalhadores.

No caso do PIS, ele promove a integração dos empregados no desenvolvimento das empresas. Já o Pasep proporciona aos servidores públicos civis e a militares participação na receita de órgãos da administração pública direta e indireta, em todos os âmbitos (federal, estadual e municipal). Cinco anos após a sua criação, eles foram unificados e passaram a se chamar PIS-Pasep. A Constituição de 1988 estabeleceu que as contribuições ao PIS-Pasep financiariam o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que viabiliza o pagamento de seguro-desemprego, abono salarial, entre outros.

Número do PIS só está disponível na versão física da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A inscrição é feita quando o trabalhador tem o seu primeiro registro em carteira de trabalho. Com isso, esse número passa a ser uma espécie de “RG” daquele trabalhador, para que ele possa acessar benefícios. Veja abaixo as diferentes formas de consultar o número do PIS.

Carteira de trabalho

O número só está disponível na versão física, e não na digital. Anteriormente ele era impresso em uma folhinha avulsa, pregada na contracapa do documento. Nas versões mais recentes, ele passou a ser impresso logo acima da foto na página de identificação.

Site da Caixa (PIS)

Acesse o site do Portal do Cidadão da Caixa, neste link ;

; O usuário terá duas opções: logar com a senha do Caixa Tem ou entrar com a senha do Portal do Cidadão;

Ao entrar, é necessário inserir o CPF e a senha;

Na página, procure por Número de Identificação do Trabalhador (NIT), que é o mesmo número do PIS.

Banco do Brasil (Pasep)

Entre no site do Pasep do BB, neste link ;

; Clique no ícone Consulte e Receba seu Pasep;

Faça seu login com a conta gov.br (é necessário ter conta nível prata ou ouro);

Procure pelo menu Serviços;

Clique em Receber o Abono Salarial e confira o número;

Para correntistas, é possível fazer o procedimento nos terminais de autoatendimento.

Pelo site Meu INSS

Acesse o Meu INSS, neste link ;

; É necessário informar o número do CPF e digitar a senha;

Ao entrar, procure por Meu Cadastro;

Acesse o número do Número de Identificação do Trabalhador (NIT), que é o mesmo do PIS.

Pelo site Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNISNET)

Acesse o site ;

; Clique na primeira opção à esquerda, no ícone Cidadão;

Na barra superior, logo abaixo do logo do Brasil, clique em filiado;

Preencha os seus dados pessoais;

Clique na opção “não sou um robô” e resolva o captcha (teste de desafio);

Clique em continuar;

Se você já tiver o cadastro, irá aparecer um “x” em vermelho acima do campo do nome informando qual é o número do seu NIT/PIS.

Presencial

Tanto para os trabalhadores da iniciativa privada como para servidores públicos, é possível ir até uma agência da Caixa (PIS) ou do Banco do Brasil (Pasep) e apresentar um documento com foto para solicitar a consulta. O serviço é gratuito.

Pelo aplicativo Caixa Trabalhador

Baixe o aplicativo Caixa Trabalhador, disponível nas lojas Android e iOS;

Após baixar, clique no campo acessar;

No primeiro acesso, é necessário fazer um cadastro;

Para quem já é cadastrado, basta digitar o login e senha;

Procure pelo campo Meu NIS (número do PIS).

Caixa Tem