Projeto de Pacheco para dívida dos Estados privilegia exceção e provoca insatisfação

Pacheco defende a federalização de estatais para abatimento da dívida, proposta que não tem muita adesão de outros entes. Ainda assim, esse foi o eixo principal do projeto que anunciou nesta terça-feira, 9. Nas últimas semanas, as negociações estavam concentradas nos critérios para redução da correção do serviço da dívida e do fundo de equalização, que atenderia aos entes menos endividados, já que a proposta original do governo, que previa redução do indexador da dívida para investimentos em educação e abatimento do saldo devedor com ativos, também não teve aceitação.

“O texto todo ficou direcionado para a exceção e não para a regra”, ponderou um interlocutor da equipe econômica. A Fazenda não se opôs a considerar os ativos para abatimento da dívida, mas nunca deu tanto peso para essa modalidade na renegociação dos débitos. O discurso sempre foi de mirar em ativos com valor de mercado e liquidez, com valuation (avaliação do valor) com controle externo.