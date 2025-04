Postura de Trump nos EUA é um cavalo de pau em um transatlântico, compara Haddad

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta sexta-feira, 11, que Donald Trump, ao criar as tarifas, rendeu-se à pressão de empresários americanos, em uma manobra que classificou como um “cavalo de pau em um transatlântico”.

Em entrevista à BandNews FM e à BandNews TV, ele afirmou que, apesar de estar claro que a China é o alvo preferencial das medidas do presidente americano dos EUA, o restante do mundo vai sofrer os efeitos. O ministro afirmou que o choque anunciado pelo governo americano foi muito radical, e ainda não parece ter terminado, porém afirmou não acreditar em uma desaceleração da economia no Brasil sob efeito das medidas.

Ele afirmou que a política econômica tem “vários graus de liberdade” para superar os efeitos negativos desse movimento. “Você vai ter algum impacto, mas a economia brasileira segue saudável, com muitos graus de liberdade”, afirmou Haddad. “Nós temos aí, na política econômica, vários graus de liberdade que nos permitem nos movimentar adequadamente para superar eventuais contratempos.”

'E de pouca serventia para os Estados Unidos retaliar o Brasil', diz Haddad Foto: Wilton Junior/Estadão

O ministro destacou que as reservas internacionais do País servem como um colchão contra a turbulência externa, relembrando a grande crise financeira de 2008. “Nós estamos, mais uma vez, numa posição que nos permite reagir à altura do tamanho do problema”, afirmou Haddad.

Haddad ponderou que o Brasil tem uma “posição privilegiada” no quadro internacional, porque tem aumentado suas exportações para EUA, União Europeia (UE) e China. Os acordos comerciais com China e Sudeste Asiático, ele disse, também reforçam a importância global do País. O ministro avaliou, ainda, que o acordo de livre comércio entre Mercosul e UE deve ser acelerado por causa dos anúncios.

“E os Estados Unidos são superavitários em relação ao Brasil”, destacou. “Ou seja, é de pouca serventia para os Estados Unidos retaliar o Brasil, porque o Brasil compra mais do que vende para os Estados Unidos, embora seja um parceiro muito relevante, que tem vultosos investimentos aqui no Brasil, tem uma tradição de investir no Brasil.”

O ministro argumentou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou a “posição mais sóbria possível” em relação às tarifas, e destacou que o Congresso aprovou a lei da reciprocidade muito rapidamente, para “sinalizar para os Estados Unidos que nós não podemos ser tratados como parceiro de segunda classe.”

Ele também destacou “o tamanho do ativo político” representado por Lula e disse acreditar que as relações com os Estados Unidos vão melhorar.

“Você vê os Estados Unidos, a maior potência do mundo, numa situação que ela não sabe nem se explicar direito. A economia capitalista tem isso, ela tem vulnerabilidades, oscilações, crises e tudo mais. Eu penso que o Brasil está preparado para enfrentar essa situação. Nós temos uma liderança que é um ativo político para o Brasil no mundo, que é o presidente Lula, que é recebido de portas abertas em qualquer lugar que ele vai, uma pessoa sensata, ponderada, bravata, não fica gritando bobagem, só fala coisa com coisa”, disse Haddad.

O ministro atribuiu ao perfil de Lula o fato de ele ser recebido por autoridades diversas, como os presidentes da China, Xi Jinping, e da França, Emmanuel Macron. “Vamos ver se o Trump agora começa a conversar um pouco mais com as pessoas, até para evitar essas idas e vindas e a gente consiga ter uma política sólida, um relacionamento sólido”, disse.

Em relação ao cenário doméstico, Haddad voltou a dizer que o terceiro governo Lula herdou uma situação complexa e uma confusão para administrar. “Nós estamos vendo que devagarzinho está todo mundo entendendo que tem que tomar providências, tem que preservar os mais vulneráveis, que não pode deixar a população desassistida, saúde, educação, que a gente tem que cuidar dessas coisas e evoluindo com justiça social, justiça tributária. O recado está dado, a compreensão existe”, disse, destacando a parceria com o Judiciário e o Congresso.

Haddad afirmou que tanto o Ministério das Relações Exteriores (MRE), quanto o vice-presidente Geraldo Alckmin estão “em contato permanente” com as autoridades dos Estados Unidos para negociar a diminuição ou eliminação das tarifas de 10% sobre produtos brasileiros exportados ao país.

“Estão em contato permanente com os Estados Unidos, para que o Brasil faça valer as suas prerrogativas de parceiro preferencial dos Estados Unidos aqui na América do Sul”, afirmou. “Governos entram e saem, mas a relação entre os povos é mantida com a diplomacia, em que o Brasil tem uma tradição exemplar.”