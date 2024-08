Powell deve sinalizar corte de juro no encontro de Jackson Hole

NOVA YORK - A pequena vila de Jackson Hole, no interior de Wyoming, nos Estados Unidos, volta a concentrar a atenção de Wall Street e do mundo nesta semana. Do tradicional simpósio que reúne a elite de banqueiros centrais e da economia mundial, o que se espera são sinais sobre o rumo do processo de flexibilização monetária ao redor do globo, em especial, por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que pode abrir a porta para o início da queda dos juros nos Estados Unidos em setembro.

Com o tema "Reavaliando a eficácia e a transmissão da política monetária", o tradicional simpósio de Jackson Hole chega a sua 47ª edição, promovido pelo Fed de Kansas City, entre a quinta-feira, 22, e sábado, 24. A pacata vila de Jackson Hole deve reunir nomes como o presidente do Fed, Jerome Powell, representantes do Banco Central Europeu (BCE), o presidente do Banco Central brasileiro (BC), Roberto Campos Neto, além de economistas e acadêmicos de renome, para discutir o rumo dos juros na economia global. Diferentemente das edições anteriores, quando havia a expectativa por uma política monetária mais restritiva, o mundo, agora, caminha em direção a um ciclo de flexibilização monetária. Puxado pelos bancos centrais da América Latina, dentre eles Brasil e Chile, o movimento já chegou à Europa e a grande expectativa de investidores é de quanto ao início da queda das taxas nos EUA.

Analistas de mercado esperam do presidente do Fed, Jerome Powell, maior confiança nas perspectivas de inflação nos EUA Foto: Jose Luis Magana/AP

“Já estamos em um ciclo de flexibilização global, e Jackson Hole no fim desta semana fornecerá mais uma prova de que o Fed finalmente entrará nele”, prevê o estrategista global do Rabobank, Michael Every.

Como de costume, o momento mais esperado de Jackson Hole é o discurso de abertura, tradicionalmente feito pelo presidente do Fed. Powell falará à nata de banqueiros centrais na manhã de sexta-feira, dia 23, a partir das 11h, de Brasília.

O grande foco dos investidores é capturar sinais sobre a reunião de setembro, bem como o que vem depois. Economistas esperam que ele mantenha um primeiro corte de juros na mesa, mas descartam a antecipação dos movimentos à frente, que devem continuar dependentes dos dados econômicos nos EUA.

“Esperamos que Powell expresse um pouco mais de confiança nas perspectivas de inflação e dê um pouco mais de ênfase aos riscos de queda no mercado de trabalho do que na coletiva de imprensa após a reunião de julho, à luz dos dados divulgados desde então”, prevê economista do Goldman Sachs Jan Hatzius.

O susto com o relatório payroll (”folha de pagamento”) de julho, aquém do esperado, reacendeu temores de uma possível recessão nos EUA e fez com que as expectativas do mercado se curvassem para uma queda maior das taxas em setembro, de 50 pontos-base (0,5 ponto porcentual). Dados posteriores, incluindo a inflação, e do varejo e da indústria no país, reforçaram, porém, a resiliência da maior economia do mundo e acalmaram as expectativas.

A expectativa do mercado

As chances de um primeiro corte de 25 pontos-base (0,25 ponto porcentual) na próxima reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), no mês que vem, estavam em 61,5%, após a revisão anual para baixo dos dados do payroll e a ata da última reunião do Fed, mostra levantamento da CME Group.

“O título do simpósio sugere uma discussão sobre as ferramentas apropriadas para conduzir a política monetária, mas não esperamos muito do que é mais interessante para os mercados: o caminho das taxas de juros nos próximos meses”, admite o economista do Julius Baer, David A. Méier.

Na opinião do economista do Bradesco, Vítor de Holanda Jó, Powell tem pouco a ganhar dando mais sinais ao mercado sobre o rumo dos juros nos EUA. No lugar, ele deve priorizar o alinhamento da comunicação institucional, até mesmo porque ainda há mais dados a serem publicados, incluindo um novo relatório payroll, antes da próxima reunião do Fed, em setembro.