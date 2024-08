Ata do Fed leva mercado a considerar corte maior do juro nos EUA em setembro

Como resposta à ata do Fed e a revisões em baixa de dados do mercado de trabalho nos EUA, os mercados acionários de Nova York fecharam em alta contida nesta quarta-feira, um dia após o S&P 500 e o Nasdaq encerrarem uma sequência de oito ganhos consecutivos. O índice Dow Jones subiu 0,14%, aos 40890,49 pontos, o S&P 500 0,42%, aos 5620,85 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 0,57%, aos 17918,99 pontos.

Os membros do Fed observaram que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA foi sólido no primeiro semestre do ano, embora mais lento do que o ritmo robusto visto no segundo semestre do ano passado. A ata citou que as compras finais domésticas do setor privado (PDFP, na sigla em inglês), que geralmente dão um sinal melhor do que o do PIB, também moderaram no primeiro semestre, mas menos do que o crescimento do PIB, segundo o documento. Os participantes também observaram que as expectativas de inflação de longo prazo permaneciam bem ancoradas (alinhadas à meta), embora adotassem cautela sobre o controle do índice.