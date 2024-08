Preço dos imóveis em julho tem maior alta em uma década; veja cidades com maiores aumentos

O preço médio anunciado dos imóveis residenciais no País subiu 0,76% em julho, representando uma aceleração em comparação com junho, quando aumentou 0,61%. O resultado de julho foi a maior alta para o setor em mais de uma década. O pico foi registrado em janeiro de 2014, quando chegou a 0,77%.

PUBLICIDADE Os dados divulgados nesta terça-feira, 6, são do Índice Fipezap, pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios de classificados de imóveis residenciais prontos. A pesquisa contabiliza os valores pedidos, não os valores dos negócios fechados. A partir desta publicação, o Índice Fipezap ampliou de 50 para 56 o total de cidades onde os preços dos imóveis são pesquisados. Foram incluídas seis capitais ao escopo.

Nos primeiros sete meses de 2024, preços dos imóveis residenciais subiram 4,34% no País Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Em julho, 52 das 56 cidades tiveram elevação no preço médio de venda anunciado, sendo 20 das 22 capitais monitoradas. São elas:

Salvador (2,44%)

São Luís (1,76%)

Curitiba (1,43%)

João Pessoa (1,32%)

Aracaju (1,18%)

Goiânia (1,17%)

Fortaleza (1,15%)

Natal (1,06%)

Belo Horizonte (1,03%)

Teresina (1,03%)

Brasília (0,80%)

Porto Alegre (0,79%)

Florianópolis (0,75%)

Cuiabá (0,74%)

Belém (0,67%)

São Paulo (0,60%)

Recife (0,36%)

Rio de Janeiro (0,30%)

Manaus (0,27%)

Vitória (0,05%)

Em contraste, houve queda nos preços em Campo Grande (-0,63%) e em Maceió (-0,05%). Veja no quadro abaixo a variação em todas as cidades monitoradas pelo índice.

Nos primeiros sete meses de 2024, os preços subiram 4,34%, o que mostra uma valorização de fato, tomando por base a inflação (medida pelo IPCA) acumulada de 2,79% para o mesmo período.

No acumulado dos últimos 12 meses até julho, houve expansão de 6,53%. O resultado também ficou acima da inflação (IPCA), de 4,42% no período.

O levantamento mostrou ainda que o preço médio anunciado chegou a R$ 9.082 por metro quadrado no País. Em São Paulo foi a R$ 11.077/m², no Rio, R$ 10.131/m², e em Brasília, 9.254/m². A cidade com o valor mais alto do metro quadrado no País é Balneário Camboriú (SC), com R$ 13.379/m², seguido de Itapema (SC), na mesma região, com R$ 13.166/m².