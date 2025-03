“Estão indo comprar?”, pergunta a agente da aduana argentina na fronteira com o Brasil. O motorista diz que sim e ela o deixa passar para a ponte que conecta os dois países. Sem nenhum controle migratório do lado brasileiro, o residente de Paso de los Libres, que faz divisa com Uruguaiana, entra na cidade gaúcha.

“Os produtos aqui saem pela metade do preço em relação à Argentina. Compro tudo, sabão em pó, arroz, bolacha”, diz a contadora argentina Florencia Del Bove, que atravessa semanalmente a ponte que liga os dois países para se abastecer em um hipermercado de Uruguaiana.

Mesmo com o custo da viagem, os bate-e-voltas quinzenais para fazer supermercado no Brasil, cada vez mais comuns entre os moradores de Paso de los Libres, representam uma economia de cerca de 50%. A diferença se explica por uma conjunção de fatores, incluindo preços ainda elevados no país e o peso argentino ganhando força em relação ao real. Entenda mais sobre as viagens dos argentinos ao Brasil para compras na reportagem completa, disponível neste link.