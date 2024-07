O empresário Mário Bernardini, engenheiro formado pela Escola Politécnica que atuou por mais de 50 anos na atividade industrial, critica o programa do governo federal voltado à reindustrialização do País, o Nova Indústria Brasil (NIB). “É fraco, com uma política muito tímida de estímulo. Conta com apenas R$ 75 bilhões por ano para toda a indústria. Não sei se vai resolver, porque o ambiente econômico brasileiro atual não permite”, afirma, referindo-se às pesadas taxas de juros, ao elevado custo de capital e à falta de uma estrutura eficiente de crédito à indústria de transformação. “No Brasil, somente 20% do dinheiro do sistema financeiro é emprestado à indústria. Nos EUA, corresponde a cinco vezes o daqui e na China atinge 150% do PIB do país”, afirma.

Bernardini diz que a indústria de transformação brasileira vai mal. “Já representou 35% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional e atualmente varia entre 9% e 12%. Não se trata de falta de uma política industrial, como a que ocorreu mais de 40 anos atrás. Ela carece de um ambiente favorável, que abrange câmbio estável, juros e inflação baixos e crédito em condições e custos competitivos”, diz o empresário, que integra o Conselho Superior de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e assessora a presidência da Abimaq (entidade da indústria de máquinas e equipamentos) e a Abrava (associação dos fabricantes de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado).

“Como outros países criam demanda para sua indústria básica?”, pergunta. E, de pronto, responde: “Com investimentos em infraestrutura, que requerem desde máquinas a materiais de construção para obras de portos, hidrelétricas e outras”. Nos anos de 1970, 1980, diz, o Brasil investia de 6% a 8% do PIB em infraestrutura, com demanda gerada diretamente para a indústria nacional. Com a crise do petróleo e a quebra do País, “isso mudou: caímos de 8% para 2%”, e acrescenta: “É nesse momento que a indústria de transformação brasileira entra num processo de encolhimento e destruição”.