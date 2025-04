Segundo dados da UN Comtrade Database, uma base de dados da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem estatísticas oficiais de comércio internacional, os Estados Unidos foram o principal destino das exportações chinesas no ano de 2023, dados mais recentes disponíveis.

Dos US$ 3,37 trilhões exportados pela China no ano retrasado, os Estados Unidos representaram 14,8% do total, ou US$ 501 bilhões, segundo os dados da plataforma. Em segundo lugar aparece Hong Kong, com participação de 8,12% (US$ 274 bilhões), seguida do Japão, com US$ 157 bilhões. Veja a seguir o ranking.