Qual é o PIB da sua cidade? Veja o tamanho da economia de cada município do País

RIO - Em 2021, o município de Catas Altas, no Estado de Minas Gerais, registrou o maior PIB per capita do País: R$ 920.833,97, puxado pela extração de minério de ferro. No mesmo ano, o PIB per capita brasileiro foi de R$ 42.247,52. Os dados são da pesquisa Produto Interno Bruto dos Municípios 2021, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No segundo lugar do ranking de maior PIB per capita ficou Canaã dos Carajás, no Pará, seguido por São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), Itatiaiuçu (MG), Presidente Kennedy (ES), Conceição do Mato Dentro (MG), Maricá (RJ), Saquarema (RJ), Paulínia (SP) e Campos de Júlio (MT).

No extremo oposto, três municípios maranhenses tinham os menores PIB per capita em 2021: Santana do Maranhão (MA), com R$5.407,66; Primeira Cruz (MA), com R$ 5.732,25; e Matões do Norte (MA), com R$ 5.737,04.

Entre as capitais, Brasília (DF) teve o maior PIB per capita, com R$ 92.732,27, enquanto Salvador (BA) registrou o menor resultado, R$ 21.706,06.

Os dados do IBGE também mostram que 43,2% dos municípios brasileiros, ou 2.409 deles, tinham como principal atividade econômica, em 2021, a administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social.

Nos Estados do Amazonas, Roraima, Amapá e Paraíba, o porcentual de municípios dependentes da administração pública superou 90%. Por outro lado, o Paraná teve apenas 6,3% dos municípios com a economia dependente da administração pública.

Dos 358 municípios que tinham a Indústria de Transformação como atividade principal em 2021, 293 estavam nas regiões Sudeste e Sul.

O número de municípios brasileiros onde a Agricultura era a atividade principal subiu de 1.049 em 2020 para 1.272 em 2021. O Estado do Mato Grosso teve a maior proporção de municípios dependentes da Agricultura (56,0%), seguido pelo Mato Grosso do Sul (53,2%) e Rio Grande do Sul (48,9%).

Em 2021, cerca de um quarto do valor adicionado bruto da Agropecuária teve origem em 106 municípios, sendo que 57 deles estavam no Centro-Oeste, sustentados, em sua maioria, pela produção de grãos e de algodão herbáceo. Os cinco maiores valores foram gerados por Sapezal (MT), Sorriso (MT), São Desidério (BA), Diamantino (MT) e Campo Novo do Parecis (MT), que, juntos, somaram 3,6% do valor adicionado bruto da Agropecuária em 2021.