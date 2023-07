Queda nas vendas do e-commerce derruba tentativas de fraude em 50,6%, diz empresa de cibersegurança

O Brasil registrou 2 milhões de tentativas de fraude no setor de e-commerce no primeiro semestre de 2023, 50,6% a menos que em igual período do ano passado, segundo levantamento da ClearSale. Em termos financeiros, o prejuízo potencial estimado foi de R$ 2,5 bilhões.

Para executivo-chefe da empresa de cibersegurança, Eduardo Mônaco, o movimento de queda nas tentativas é decorrente sobretudo da desaceleração do comércio eletrônico. “Já havia essa expectativa devido à retomada do comércio presencial e ligeira diminuição das vendas por aplicativos”, afirmou.

Fraudes geraram prejuízo de R$ 2,5 bilhões Foto: Marcos Santos / USP Imagens

“De toda forma, os números ainda são altos, principalmente quando olhamos para o valor total e ticket médio das tentativas de fraude que, inclusive, foi mais alto do que em 2022. Lojistas precisam permanecer atentos e vigilantes aos possíveis golpes, cada vez mais sofisticados e frequentes”, destacou Mônaco.

O valor médio que poderia ter sido obtido ilicitamente neste ano chegou a R$ 1.273. Entre as categorias que geraram a maior quantidade de fraudes evitadas, estão eletrônicos (5,7%), com ticket médio de R$ 2.545, seguido por celular (5,2%), com R$ 2.901, e informática (3,3%), com R$ 2.623.