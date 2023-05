Bilionárias: veja quem são as brasileiras no ranking da Forbes

A brasileira Luiza Helena Trajano voltou a fazer parte da lista de bilionários da Forbes. Nesta quarta-feira, 10, sua fortuna é estimada em US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões), e ela aparece no 2.487º lugar.

A volta ao ranking ocorre após a alta, em cinco dias, de mais de 29% dos papéis do Magazine Luiza, com expectativas pela divulgação do balanço da empresa, na próxima segunda-feira, 15.

Outras mulheres brasileiras também aparecem no ranking da Forbes. Veja quem são:

Vicky Safra, 70 anos, e família

Posição no ranking geral: 99

Setor de atuação principal: Bancos (Safra)

Patrimônio líquido: US$ 17,1 bilhões

Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, 49 anos

Posição no ranking geral: 1.718

Setor de atuação principal: Bancos (Itaú Unibanco)

Patrimônio líquido: US$ 1,8 bilhão

Lucia Maggi, 90 anos, e família

Posição no ranking geral: 2.021

Setor de atuação principal: Agronegócio (Grupo André Maggi/Amaggi)

Patrimônio líquido: US$ 1,5 bilhão

Anne Werninghaus, 37 anos

Posição no ranking geral: 2.057

Setor de atuação principal: Equipamentos eletroeletrônicos (WEG)

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão

Neide Helena de Moraes, 68 anos

Posição no ranking geral: 2.252

Setor de atuação principal: Indústria (Grupo Votorantim)

Patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão

Luiza Helena Trajano, 71 anos

Posição no ranking geral: 2.487

Setor de atuação principal: Varejo (Magazine Luiza)

Patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão

Vera Rechulski Santo Domingo, 74 anos