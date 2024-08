Em segundo lugar, aparece Julia Koch, com patrimônio de US$ 74,6 bilhões. Koch e seus três filhos herdaram uma participação de 42% nas Industrias Koch após seu marido, David, falecer em 2019, aos 79 anos. Em junho, a família Koch assinou um acordo para adquirir uma participação de 15% no time Brooklyn Nets da NBA, por quase US$ 700 milhões.

Jaqueline Mars, herdeira da Mars, empresa de doces, alimentos e cuidados para animais de estimação fundada por seu avô, tem um patrimônio estimado de US$ 39,1 bilhões, tornando-se a terceira mulher mais rica da América. Estima-se que Jacqueline seja dona de um terço da Mars, empresa onde trabalhou por quase 20 anos e atuou no conselho até 2016. Atualmente, seu filho Stephen Badger está no conselho de diretores da empresa.