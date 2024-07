A dona do Banco Safra, Vicky Safra, é a mulher mais rica do Brasil, segundo o ranking de bilionários em tempo real da Forbes, que estima sua fortuna em US$ 18,9 bilhões. Ela também está na lista dos 100 maiores bilionários do mundo.

Vicky e seus quatro filhos herdaram a fortuna de seu falecido marido e pai, o banqueiro Joseph Safra. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York.

Vicky Safra já chegou a ser a pessoa mais rica do País, mas perdeu o posto para o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, em junho do ano passado.

Vicky Safra tem fortuna estimada em US$ 18,9 bilhões pela Forbes. Foto: Renata Jubran/Estadão

Veja a seguir quem são as 5 mulheres mais ricas do Brasil, segundo a lista de bilionários em tempo real da Forbes.

1. Vicky Safra e família

Patrimônio líquido: US$ 18,9 bilhões

Fonte de riqueza: serviços financeiros (Banco Safra)

serviços financeiros (Banco Safra) Idade: 71 anos

2. Ana Lucia de Mattos Barretto Villela

Patrimônio líquido: US$ 1,6 bilhão

US$ 1,6 bilhão Fonte de riqueza: serviços financeiros (Itaú Unibanco)

serviços financeiros (Itaú Unibanco) Idade: 50 anos

3. Cristina Junqueira

Patrimônio líquido: US$ 1,6 bilhão

US$ 1,6 bilhão Fonte de riqueza: fintech (Nubank)

fintech (Nubank) Idade: 41 anos

4. Mariana Voigt Schwartz Gomes

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão

US$ 1,4 bilhão Fonte de riqueza: setor industrial (WEG)

setor industrial (WEG) Idade: 38 anos

5. Neide Helena de Moraes