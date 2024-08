O ranking da revista Fortune de 2024 elenca nove empresas brasileiras entre as 500 maiores do mundo. A Petobras é a mais bem colocada, na 99ª posição, com receita anual de US$ 102,4 bilhões (R$ 577 bilhões na cotação desta terça-feira, 6).

A lista foi publicada na edição de junho-julho. Na liderança do ranking da Fortune está o Walmart, com US$ 648 bilhões. Esta foi a a 11ª vez consecutiva que a empresa encabeça a lista.

A Petobras é a mais bem colocada no ranking da Fortune, na 99ª posição Foto: Fabio Motta/Estadão

Confira a posição das empresas brasileiras no ranking.

EUA lideram

PUBLICIDADE Segundo a publicação, juntas, as 500 maiores empresas do mundo registraram receitas de US$ 41 trilhões em 2023. É 43% a mais do que todo o PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA projetado para este ano de 2024. Segundo a publicação, os EUA reúnem 139 empresas entre as 500 maiores do mundo. É a primeira vez, desde 2018, que isso acontece, já que a China liderava. Neste ano, são 133 as empresas chinesas na lista.

Para realizar o levantamento, a publicação informa que se baseia nos balanços financeiros informados pelas empresas aos seus respectivos órgãos governamentais. Os números são referentes a 31 de março deste ano no caso das empresas sediadas nos EUA, e do final do ano passado para as demais.