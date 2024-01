IR: isenção para quem ganha até 2 salários mínimos vai custar R$ 344,8 mi ao governo, diz Unafisco

O aumento do salário mínimo sancionado no Orçamento de 2024, que passou de 1.320 para R$ 1.412, não foi acompanhado pelo reajuste da tabela do IR. Com isso, as pessoas que ganham dois salários mínimos, que ficaram isentas no ano passado, podem ter de pagar imposto caso o governo não corrija a faixa de isenção. Segundo a Unafisco, são 2 milhões de brasileiros nessa condição.

Nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou à Rádio Metrópole, de Salvador, que o governo fará os ajustes para garantir isenção a quem ganha dois mínimos, confirmando a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite desta segunda-feira, 22, no programa Roda Viva.