Pelos dados mais recentes, eu diria que permanece ou até ampliou. Depende muito do Estado. No Rio Grande do Sul, 470 municípios foram atingidos pelas chuvas, então piorou muito a situação fiscal. Talvez hoje 80% a 90% deles estejam no vermelho, embora o governo tenha tomado algumas medidas, como a antecipação de parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Mas, efetivamente, nossa receita piorou. Também há Estados com outras características onde houve seca (Nordeste) e catástrofes como em Minas Gerais. A situação dos municípios piorou com o agravamento de crises climáticas e com o aumento das demandas principalmente na área da saúde após a crise da covid.

Ao longo do tempo, a reforma pode reduzir o número de municípios que operam no vermelho?

A reforma vai dar um pouco mais de estabilidade, de gestão pública, é um elemento estratégico para quem quer sair do vermelho e planejar suas cidades. A estabilidade jurídica, de gestão, planejamento estratégico e uma continuidade das políticas, independentemente do olhar político de quem assume o governo do Estado ou o federal é muito importante. A Reforma Tributária vai criar uma relação entre todos os entes federados com mais estabilidade. Nos últimos anos vivemos uma guerra fiscal em que um dava isenção, outro não, e isso desequilibrou o ente econômico. A reforma acaba com isso.