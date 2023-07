Reforma tributária é aprovada na Câmara: veja como votou cada deputado

Quase 12 horas após o início das discussões no plenário da Câmara dos Deputados, a reforma tributária foi aprovada, com placar expressivo. O quórum contou com 503 deputados, sendo que 382 votam “sim”, 118 “não” e 3 abstenções.

Enquanto alguns parlamentares tentavam reverter o quadro e adiar a votação, outros deputados já antecipavam o voto nas redes sociais, como foi o caso da deputada Tabata Amaral (PSB-SP). Pouco antes de iniciar a votação, ela postou nas redes sociais que votava “sim” para a reforma. “Sim à reforma tributária, a primeira votação de reforma tributária em regime democrático da nossa história”, disse ela.

Confira como foi o placar:

Para conhecer o voto de cada deputado na Câmara:

Cidadania, PT, PV, PD do B, PSB, Rede e Solidariedade foram os partidos que apresentaram 100% de votação positiva à reforma. Por outro lado, PL e Novo foram os que tiveram maior porcentual de deputados contrários à mudança no sistema tributário. Confira abaixo como cada partido votou: