Reforma tributária: ‘Estadão’ explica os principais pontos, todas as quartas, no seu e-mail

O sistema tributário brasileiro não tem comparação no mundo, de tão confuso. Enquanto a maioria dos países cobra um imposto unificado, aqui trabalha-se com uma “sopa de letrinhas” que inclui, apenas sobre o consumo de bens e serviços, PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI, cobrados em cascata (imposto em cima de imposto, o que encarece o produto brasileiro e detona a competitividade das empresas nacionais). A reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados em julho, depois de décadas de projetos e tentativas frustradas, e que agora está em análise no Senado, tem como objetivo simplificar esse cenário, com a criação de dois Impostos sobre Valor Agregado (IVAs), além de um Imposto Seletivo, que incidirá sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, apelidado de “imposto do pecado”.

Para ajudar a decifrar o "labirinto tributário" atual e a entender as mudanças em análise no Congresso, o Estadão lança, a partir desta quarta, dia 30, a trilha Reforma Tributária em Pauta.

Segundo Alexandre Calais, editor de Economia do Estadão, a proposta é informar, engajar e conscientizar os leitores sobre a relevância dessa pauta, enfatizando seus pontos-chave e os efeitos no cotidiano. “Nosso papel é tentar traduzir e simplificar ao máximo um tema muito complexo, mas que tem importância fundamental para dar à economia brasileira condições de crescimento um pouco mais sustentável”, afirma.

