Reforma tributária: Febraban cobra cálculo de alíquota do setor e teme prazo para ‘split payment’

Em outros países que seguem o modelo do IVA, o setor financeiro não paga tributos. O argumento da equipe econômica é que isso gera distorções, como o chamado “empoçamento” do crédito tributário ao longo da cadeia – o que acaba provocando aumento de impostos na ponta. No setor financeiro, contudo, há a preocupação com relação a esse “ineditismo” do País; por isso, a defesa de que todas as regras sejam divulgadas o mais rapidamente possível.

“Durante toda a tramitação da PEC 45, numa pauta estrutural de redução do custo dos empréstimos, a Febraban procurou sensibilizar o Parlamento para não tributar as operações de crédito, a exemplo do que faz a esmagadora maioria dos países ou que, ao menos, não houvesse aumento da carga tributária sobre o crédito. Com o texto aprovado, esperamos que não haja impacto negativo nos investimentos das empresas e no consumo das famílias”, diz a entidade.