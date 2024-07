Reforma tributária gera disputa de números entre setor imobiliário e governo e leva embate ao Senado

The Economist: Com Lula, Brasil caminha no ‘lado selvagem’ da economia

The Economist: Com Lula, Brasil caminha no ‘lado selvagem’ da economia

“O setor vai ser beneficiado com um aumento grande de produtividade, porque vai permitir a recuperação de 100% dos créditos – o que vai fazer as empresas optarem por métodos construtivos mais eficientes”, pontuou.

Demandas do setor

As demandas do setor por alterações no texto chegam a pelo menos oito. Além da aplicação do redutor do imposto em 60% para venda e 80% para locação, e da definição clara do que é contribuinte na locação, o segmento deseja que o pagamento do tributo siga o modelo de “caixa” – ou seja, apenas quando recebem o pagamento –, um novo cronograma de transição para que empreendimentos já iniciados mantenham o modelo tributário atual, entre outras.

Para a consultora em política tributária Vanessa Canado, ex-assessora especial para o tema do Ministério da Economia, há uma grande dificuldade para se calcular o resíduo tributário que hoje é pago pelo setor imobiliário. Mas ela tende a concordar com os números do Ministério da Fazenda.

“Concordo com Bernard (Appy). É uma questão de premissa e essa premissa é muito difícil de ser fixada. Não se pode considerar apenas o ISS (imposto municipal) e o PIS/Cofins (impostos federais) na construção e venda dos imóveis. Também deve se considerar o quanto desses e outros tributos estão embutidos nos insumos comprados (materiais de construção, máquinas alugadas, advogados contratados, terceirizados etc.). Esses tributos estão embutidos nos preços e são pagos pelo setor”, afirmou.