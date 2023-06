Reforma tributária: Lira e relator na Câmara dizem que texto será apresentado nesta quinta

BRASÍLIA - O texto da reforma tributária será apresentado ainda nesta quinta-feira, afirmaram o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o relator na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), após reunião com governadores na manhã desta quinta-feira, 22.

“O texto que será disponibilizado não necessariamente será aquele a ser votado”, alertou Lira, dizendo que ainda poderão ser feitas alterações que foram discutidas com os governadores. Ele reforçou que precisa de um texto para ser discutido e criticado. Para ele, esse tema já foi muito debatido e agora Congresso, governo e estados têm a obrigação de lutar juntos para entregar a melhor reforma.

Presidente da Câmara afirmou que o texto a ser disponibilizado não será necessariamente aquele a ser votado Foto: PABLO VALADARES/AGÊNCIA CÂMARA

Ribeiro disse que apresentará o texto ainda hoje, e que tentará incluir alterações que foram discutidas na reunião. Para ele, o encontro “refletiu o espírito colaborativo da federação”.

Coordenador do grupo de trabalho que discutiu a proposta na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG), disse que essa reforma se caracterizou por ser suprapartidária e de Estado, e que será a maior entrega dessa legislatura ao povo brasileiro.

O encontro de hoje buscou arrematar as pontas soltas em torno do texto. Um dos governadores mais resistentes a proposta, Ronaldo Caiado (União), de Goiás, destacou que sempre respeitará a decisão da maioria em relação ao tema, ainda que tenha ressalvas sobre alguns pontos do texto.