É que a reforma tributária foi vendida como um avanço: um sistema moderno, baseado na introdução de um Imposto sobre Valor Agregado que substituiria o arcaico modelo brasileiro. E, com base nessa premissa, optou-se por demolir integralmente o sistema tributário vigente e iniciar, do zero, um novo sistema, dito mais atual e coerente com a realidade brasileira e mundial. A premissa, contudo, é materialmente falsa.

O IVA foi concebido em 1918, por um empresário alemão, em substituição ao imposto de vendas/negócios. Tem mais de um século; não é algo novo. Mas isso não é o mais importante. O que “esquecem” de dizer é que, na Europa, quando concebido, a realidade econômica era completamente distinta. A composição do PIB era baseada na indústria e comércio e o IVA era um imposto talhado para fazer frente a necessidade de tais setores. Os serviços eram irrelevantes.