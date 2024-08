Relator do arcabouço defende vincular crescimento de emendas a teto de 2,5% acima da inflação

BRASÍLIA - O deputado Claudio Cajado (PP-BA), relator da lei do arcabouço, defende vincular o crescimento das emendas parlamentares ao teto de 2,5% acima da inflação fixado na regra fiscal para o aumento das despesas do governo. A discussão sobre essa proposta surge no momento em que o Judiciário faz uma ofensiva sobre a transparência no repasse dos recursos de emendas.

A vinculação ao teto do arcabouço (o mecanismo de controle das despesas do governo) permitiria que o valor das emendas aumentasse mais do que prevê acordo firmado entre os três Poderes na última terça-feira, 20. A nota conjunta entre Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto e Congresso diz que haverá ajuste na vinculação das emendas à Receita Corrente Líquida (RCL), "de modo a que elas não cresçam em proporção superior ao aumento do total das despesas discricionárias". O teto do arcabouço é acima da inflação, enquanto as despesas discricionárias (não são obrigatórias, como recursos para custeio e investimentos) nem sempre têm aumento real, e podem inclusive ser comprimidas em meio ao aumento nos gastos obrigatórios que pressionam o orçamento federal. Como mostrou a Folha de S. Paulo, essa proposta é negociada entre Congresso e Planalto.

“Eu penso assim, porque ficaria tudo dentro do conceito do arcabouço. Para mim deveria ser tudo (vinculado ao teto da regra fiscal). Igualava tudo, inclusive RP2 e o Fundo do Distrito Federal também”, disse Cajado ao Estadão/Broadcast Político, em referência a recursos dos ministérios e o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).

Conforme técnicos, a sugestão de Cajado tende a encontrar menos resistência no Congresso em momento de debate sobre as emendas parlamentares Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

De acordo com Cajado, essas alterações teriam de constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), mas também seria necessário aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). Hoje, a Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de pagamento das emendas individuais e de bancada estadual, limitadas, respectivamente, a 2% e 1% da RCL.

Na avaliação de técnicos de Orçamento ouvidos pelo Estadão/Broadcast, uma alteração que vincule o pagamento de emendas às regras do arcabouço fiscal teria menos resistência no Congresso. Eles alertam, no entanto, que o mesmo tratamento deveria ser dado aos pisos mínimos constitucionais da saúde e da educação, além do próprio FCDF, já que são despesas que crescem acima do teto e pressionam os demais gastos.

O tema foi discutido durante a tramitação do arcabouço fiscal na Câmara, mas não teve apoio entre parlamentares. A correção dos pisos da saúde e da educação entrou no radar da equipe econômica e já foi alvo de alerta do Tribunal de Contas da União (TCU), pois há o receio de que as regras tornem o arcabouço fiscal insustentável ao longo do tempo. Apesar de estarem na categoria de gastos discricionários, os pisos têm execução obrigatória e comprimem o limite de gastos, que já sofre pressão com os aumentos das despesas primárias totais.

Em junho, no entanto, após sinalizar um avanço na agenda de corte de gastos, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a revisão dos pisos da saúde e educação não deveria ser prioridade da equipe econômica. Segundo ela, há outras propostas na mesa que não envolvem medidas consideradas impopulares.

O relator do arcabouço defende o crescimento acima da inflação não só para as emendas individuais e de bancada estadual, que são impositivas (de pagamento obrigatório), mas também para as emendas de comissão, cuja execução não é obrigatória.

Na última terça-feira, 20, após o pacto entre os Poderes, ficou acertado que o Congresso apresentaria em até 10 dias uma proposta com as novas regras para as emendas, com objetivo de garantir transparência e rastreabilidade às verbas. Por enquanto, contudo, a execução de todas as emendas parlamentares segue suspensa por decisão do ministro Flávio Dino, do STF.

Emendas de comissão

Enquanto isso, a cúpula da Câmara estuda formas de não perder tanto poder sobre as verbas. Uma das ideias, segundo apurou o Estadão/Broadcast, é que os líderes dos partidos assinem as emendas e negociem com o governo o destino dos recursos.

As emendas de comissão são operadas hoje na mesma lógica do antigo orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Não é possível identificar o parlamentar que indicou a verba, e a negociação é usada por quem comanda o Congresso para manter seu poder político. Essa "moeda de troca" é apontada como crucial para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por exemplo, articular sua sucessão. Mesmo após o ministro Flávio Dino, do STF, pedir a identificação dos autores específicos das emendas de comissão, a Câmara resiste em cumprir essa determinação. Segundo uma liderança ouvida sob reserva, com a alternativa de colocar os líderes de partidos para assinar a indicação, o Legislativo não diria quem mandou o recurso, mas apontaria um responsável.

Os líderes representariam suas bancadas na negociação com o governo, o que daria mais força ao Congresso para influenciar na destinação da verba. Na Câmara, segundo relatos, Lira hoje define o envio das emendas de comissão com os principais líderes, principalmente do Centrão. A ideia, portanto, seria tornar público o que já ocorre.

O deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024, já havia sugerido a substituição das emendas de comissão por emendas de liderança — a diferença é que agora o governo também teria influência.